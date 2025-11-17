522字淚訴「過年陰影」！媳婦嘆坐角落、好料收冰箱

生活中心／王靖慈報導

近日一名女網友發文，訴說自己在婆家過節時遭受冷落的經歷，尤其在除夕圍爐時更是受到多項差別待遇，貼文一出後，引發許多網友討論，留言區也分成兩派聲音，針對婆媳關係與個人心態轉變展開激烈辯論。









圍爐坐最遠、好料被收起 媳婦曝多年過節經歷：心裡全是陰

原PO在文章中訴苦自己在婆家受的委屈。（圖／翻攝「毒姑九賤婆媳討論區」臉書公開社團）

14日，一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己從小到大對「新年」這段時間幾乎沒有美好回憶。她指出，自己與丈夫是彼此的初戀，但因為原生家庭經濟普通，婆婆始終看她不順眼，認為她不是理想的媳婦人選，她更透露，婆婆曾直接對她說：「妳嫁給我兒子是高攀。」婚後，公婆更直言「女方的娘家不重要，只有男方的母家才重要」，因此不允許她帶著孩子回娘家吃團圓飯。更讓她難受的是，與婆家共進團圓飯時，像鮑魚、海參、各式海鮮等較好的菜色，到了她回來吃時就會被收進冰箱。而圍爐時，她也總被安排坐在最邊緣、最遠的位置。讓她忍不住嘆：「回想當時每年的除夕前到初二下午，各種華人大日子和大部份週末，我都要在婆家當邊緣人，被指桑罵槐。」多年來在婆家的經歷讓她心中滿是陰影，如今回想仍會落淚。

貼文引發網友兩派聲音，一部分認為原PO應該愛自己，另一部分則是認為原PO丈夫需要出來解決。（圖／翻攝「毒姑九賤婆媳討論區」臉書公開社團）

網友看到這則貼文後，分成兩派留言，一部分網友認為原PO應該自己做出改變，「假設妳也有工作的情況下，買個簡單的小房應該是無虞的。為什麼堅持不搬出，讓自己在那裡被受冷眼對待呢？」、「哇，妳是成年人，還被受控制。妳不夠愛自己」、「現在都什麼時代了，你為什麼要委屈求全卑微成這個德性，自己不硬起來怪誰呢！」；另一派網友則是認為丈夫應該要有所作為，安慰原PO：「說這麼多的重點是妳先生，管其他人幹嘛」、「所以 老公無感嗎？他不知妳過什麼日子」、「心疼妳…婆婆一開始就不喜歡妳了，做再多只是枉然」。

原文出處：媳婦522字淚訴多年婆媳問題…過節「團圓飯坐角落、好料收冰箱」嘆：心中陰影

