525萬元金條丟公園 失智翁忘帶走

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊，價值近3000萬元的「珊瑚媽祖」寶飾被拔走。（吳佩蓉攝）

1名家住苗栗市疑患有失智的獨居老翁，4日隨身帶著7根5兩重黃金條塊，以及6萬多元新台幣、1萬元人民幣現鈔，到苗栗市貓裏山公園露宿過夜，5日清晨醒來就直接離開，金條及現金遺留現場，早起民眾發現輾轉報警，員警根據金條售出銀樓查出失主身分，撥打行動電話聯繫時老翁正搭高鐵北上，連忙由站務人員送老翁返苗栗站認領。

根據5日國內黃金價格，1兩黃金約值15萬元，5日民眾發現的7根5兩重金條，總價值就高達525萬元。5日清晨7點多有早起市民前往貓裏山公園散步運動，一眼看到公園廣場旁的花台上竟有一疊新台幣及人民幣，以為是詐騙集團亂丟假鈔，不敢亂碰，警方清點時另發現有1袋金條，並附有購買水單，根據水單資料向售出的苗栗市某銀樓查證，進而查出買主身分。

廣告 廣告

員警撥打老翁手機時，接電話的竟是高鐵隨車人員，詢問得知老翁自稱要到南投找手機，但卻搭乘北上列車，經溝通後將老翁送返高鐵苗栗站，並由員警護送至派出所領回這批價值不菲的金條及現金。

據悉，老翁因怕財物被偷，才將貴重金條現金隨身攜帶，4日他到貓裏山公園露宿過夜，5日清晨睡醒後就直接離去，竟將金條現金遺留在現場。

另外，宜蘭縣南方澳進安宮5日發現廟裡供奉「珊瑚媽祖」神像上的5顆頂級珊瑚珠，有2顆各約120公克珊瑚珠不翼而飛，另有10多串紅、白珊瑚項鍊與每片約12兩重的金鎖片也不見，損失金額估計逼近3000萬元。警方調閱監視器已掌握嫌犯身分正循線追緝。

進安宮並非首次遭竊，廟宇落成5、6年後，當時市價約40至50萬元的開基媽祖頭頂純金打造的神帽遭竊，迄今仍未找到犯嫌。