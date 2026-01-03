525萬元「Lotus超跑」北宜自撞開花 駕駛頸受傷！富二代身分曝光
新車市價525萬元起跳的Lotus（蓮花汽車）超跑，3日行經北宜公路坪林區路段時，發生自撞事故，猛烈的撞擊力道，「整輛車這下真的開花了」，車頭全毀。駕駛賴男(50歲)頸部受傷送醫，自述於北宜公路往宜蘭方向行駛，疑車輛煞車故障，導致自撞護欄發生事故。
新店警分局3日上午8時2分獲報到場，駕駛賴男據悉是服飾界二代，他在自撞後意識清楚，頸部拉傷無生命危險，自述疑車輛煞車故障致自撞護欄。
警方發現，賴男為該車車主，現場無酒駕情事，車上當時只有賴男一個人，當時與朋友共3輛車往宜蘭出遊。賴男因頸部拉傷，由救護車送北市萬芳醫院觀察。
賴男本身也是超跑俱樂部會員，2000 CC 的蓮花超跑Lotus Emira自撞後引發熱議，網友說：「蓮花開花了！」Lotus Emira的排氣量1991cc渦輪增壓，最大馬力可達365hp，新車價525萬元起跳。
