525萬蓮花超跑北宜自撞！車頭全毀 駕駛送醫

〔記者鄭景議／新北報導〕50歲賴姓男子今日上午駕駛新車價約新台幣525萬元的「蓮花」超跑Lotus Emira，行經新北市坪林區北宜公路時，疑似因為車輛煞車失靈，失控直接衝撞路邊護欄。新店分局警方獲報趕抵現場，發現跑車車頭受損，賴男雖然意識清醒但頸部拉傷，隨即由救護車送往醫院觀察，現場檢測已排除酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

車輛失控撞上護欄，車頭外殼嚴重毀損，現場零件散落一地。（記者鄭景議翻攝）

新店分局坪林派出所今日上午8時2分接獲110通報，指出在北宜公路45.6公里處發生自撞車禍。警員到場了解後發現，賴男當時正駕駛這輛身價不斐的英國手工跑車，與另外兩位朋友共3輛車往宜蘭方向行駛，但在經過該路段時，疑似因為機械故障煞車失靈，導致車輛失控撞上護欄，車頭外殼嚴重毀損，現場零件散落一地。

廣告 廣告

坪林消防分隊隨即派員到場救護，確認賴男並無生命危險，但因為撞擊力道猛烈，賴男表示頸部感到不適，救護人員隨即將他送往台北市萬芳醫院進一步觀察。警方在現場對賴男進行酒精呼氣測試，確認測定值為零，並未涉及酒後駕車。

50歲賴姓男子駕駛新車價約新台幣525萬元的「蓮花」超跑Lotus Emira，在北宜公路上失控直接衝撞路邊護欄。（記者鄭景議翻攝）

新店分局呼籲，北宜公路彎道眾多且路況複雜，民眾在行經山區道路時務必減速慢行。警方特別提醒，車主在出發前應落實車輛安全檢查，尤其是煞車系統與輪胎狀況，若在行駛中發現異常，應保持冷靜並儘速靠邊停車求助，共同維護道路行車安全。

Lotus Emira為蓮花品牌末代燃油跑車，搭載3.5升V6機械增壓引擎，擁有高達400匹強勁馬力，0到100公里加速僅需4.3秒，新車售價自525萬元起。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

115年首宗釋憲案判決！辯護人對羈押處分提起準抗告案下午出爐

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

雨天台9線騎車自摔遭撞 國中老師送醫不治

