525萬蓮花跑車北宜自撞！疑煞車失靈 駕駛輕傷送醫

新北市坪林區北宜公路3日上午8時左右，發生一起跑車自撞事故，1輛藍色蓮花跑車（2024款Lotus Emira）行經北宜公路45.6公里處時，疑似煞車突然失靈，直接撞上路邊護欄，駕駛50歲的賴姓男子表示，當時行車中疑似車輛機件故障，導致煞車失靈才造成此次自撞。幸好賴男有繫上安全帶，事故中僅造成頸部輕微拉傷，並未造成人員重傷。

據了解，這輛自撞的雙門跑車搭載1991cc渦輪增壓引擎，最大馬力可達365匹馬力，新車售價高達525萬元，賴男與2名友人相約北宜公路兜風，由新店出發往坪林方向行駛，沿途行經多個彎道，當駛至45.6公里處的左彎時，賴男發現煞車失靈，右前車頭直接撞上護欄。事故發生後，同行友人立即下車查看，發現賴男表情痛苦坐在車上，隨即撥打110報案求助。

救護人員到場後，對賴男進行初步檢傷，確認僅有頸部拉傷，無生命危險，並送往北市萬芳醫院進一步觀察，警方則依規定對賴男進行酒測，確認並無酒駕情況，同時調閱事發路段監視器，釐清事故發生的確切原因，警方呼籲，駕駛高性能跑車或一般汽車，都應保持車輛良好保養，行車時務必注意路況，避免類似事故再次發生。

