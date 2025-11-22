「5291」我愛JOY 千人伴身心障礙家庭齊健走

（生活中心／綜合報導）由台北靈糧堂潘秀霞牧師創辦的喜樂家族社會福利基金會，上午在台北市立木栅動物園舉辦「5291我愛JOY~陪身心障礙家庭一塊健走趣」活動，吸引超過1500位民眾響應參加，活動場面十分盛大，所有參加者都一起共同表達了對身心障礙家庭的支持與關心。

圖／台北市政府社會局長姚淑文(圖左)受邀參加5291活動，表達對喜樂家族基金會執行長潘秀霞(圖中)的高度肯定。（喜樂家族社會福利基金會 提供）

喜樂家族基金會服務身心障礙家庭至今已25年，從2012年起每年舉辦大型戶外活動，號召社會大眾一塊陪伴身心障礙家庭。今天上午九點於臺北市立木柵動物園，舉辦了第十四屆「5291我愛JOY~陪身心障礙家庭一塊健走趣」。今年報名人數超過1500位，象徵著社會大眾與身心障礙家庭一塊健步前行、幸福相伴。為了讓社會大眾重視身心障礙家庭議題，特別邀請台北市社會局長姚淑文等嘉賓，呼籲身心障礙者及其家庭朝向更廣泛的社會參與，共創自我實現的機會。

圖／5291我愛JOY活動吸引將近1500人參加，場面熱鬧歡樂。（喜樂家族社會福利基金會 提供）

本次活動參加禮：帶（袋）著幸福走為一大特色，選用由喜樂學員美術創作延伸別具意義的文創品，這不僅讓參加者欣賞到藝術作品，還能在健走中使用，為活動增添一份獨特的體驗和樂趣。同時，帶（袋）著幸福走也為藝術家學員撐起另一個平台，讓他們的才華得以展現，並與更多人分享作品。 另外今年也有7位年滿80歲的長者報名參加健走，精神令人讚許現場我們也將尊榮這幾位長者。

參與健走活動的單位除了喜樂家族所服務的家庭外，也邀請了陽明教養院、樂山教養院、台北市大安高工餐飲科、歡樂融融友善聽障、基隆市自閉症家長協會、喜樂園等服務身心障礙者的單位。此外，今年贊助及參加活動的單位如：悠遊卡、全家便利商店、光泉文教基金會、社團法人台北市牙醫師公會、台北市記賬士公會、華朋扶輪社、忠誠扶輪社、東鴻扶輪社、一甲扶輪社、玉泉扶輪社、扶輪3482地區第一分區、慧智獅子會、璞君臨伏心慈善會、信創集團、昇恆昌公司、嘉里物流、互盛股份有限公司、開元食品、永慶房屋、PIKE SIX等也都受邀蒞臨現場，一起陪伴身心障礙家庭健走。

圖／身心障礙家庭參加活動充滿樂趣，快樂洋溢臉上。（喜樂家族社會福利基金會 提供）

同時為喜樂家族基金會執行長的潘秀霞牧師表示，在這個社會中，有人支持與贊助喜樂家族、有人則是需要喜樂家族的服務與照顧，這是一個重要的良善循環；喜樂家族致力鋪設溝通與理解的平台，進而共同創造友好的社會，一起共融、一起共好。

執行長秉持創辦基金會的初衷，鼓勵家有身心障礙孩子的家庭帶孩子出來，堅持不把孩子藏起來，透過各方的共同參與和付出，進而轉化為一場深具意義的社會實踐運動，挑戰了傳統的認知，並化為一段充滿影響力的希望旅程。

圖／5291健走趣活動廣獲台北市牙醫學會、華朋扶輪社等各界熱心團體及企業支持。（喜樂家族社會福利基金會 提供）

此外，喜樂家族基金會還將與台北市華朋扶輪社、松山社區大學於年底12月13日（六）共同主辦「喜悦照燈，齒愛閃耀」的關懷送暖公益活動，也歡迎共襄盛舉踴躍參加。

此次健走活動主辦單位為財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會，協辦單位為臺北市政府社會局、臺北市立動物園。

