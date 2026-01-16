53天狂產10億張圖 Google Gemini「香蕉」模型為何讓全球瘋狂？

Google旗下的AI圖像生成模型在發布後展現了驚人的普及速度，Gemini 3 Pro Image的模型、也就是Nano Banana Pro自2025年11月20日發表以來，僅僅經過53天，全球用戶便利用該模型生成了超過10億張圖像。

進階影像控制與編輯功能

Nano Banana Pro模型之所以能獲得廣泛使用，主要歸功於其「工作室等級」的創意控制能力；Nano Banana Pro能夠精準處理多語言的文字生成，這對於製作資訊圖表、解說圖與各類圖示特別實用。

廣告 廣告

在技術規格上，Nano Banana Pro支援2K與4K解析度以及多種長寬比，用戶還能針對細節進行深度編輯，例如調整相機視角、改變焦點以及轉換場景光線，甚至在2025年12月份新增了手繪編輯功能，用戶上傳圖片後，可直接透過塗鴉並搭配指令來微調影像內容，大幅提升了操作的直覺性。

不同用戶的使用權限

為了平衡運算資源與用戶需求，Google針對不同層級的用戶制定了每日生成額度。所有Gemini App的免費與付費用戶皆可使用此模型，但額度有所區別。

免費與付費用戶皆能在模型切換器中選擇「Pro」來存取Nano Banana Pro，或是使用標準版的Nano Banana（即 Gemini 2.5 Flash Image）；免費用戶每日限制生成或編輯3張Pro圖像，標準版則為100張，Google AI Pro訂閱者每日可生成100張 Pro圖像，而最高階的AI Ultra訂閱者則擁有每日1,000張的額度；至於標準版圖像，兩種付費方案的上限均為每日1,000張。

跨平台的應用生態與安全性

除了在Gemini App中使用，這項技術也已整合至 Google 的廣大生態系中，包括NotebookLM、Google Slides、Vids以及Flow等生產力工具，讓使用者能在不同的工作情境下直接調用AI製圖功能；在安全性方面，為了防範深偽技術與濫用，Gemini App也提供了驗證機制，允許用戶上傳圖片或影片，以檢測該內容是否由Google AI所生成，確保技術在普及的同時能維持資訊的可信度。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）