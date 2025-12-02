【53工兵群基地訓練】MGB架撤、阻絕設置 淬鍊堅實戰力

記者張雅淳／高雄報導

陸軍53工兵群支援營昨日於基地進行綜合教練，實施MGB中框橋作業架撤與工兵阻絕設置課目，支援營橋1連官兵在架橋指揮官帶領下，依序完成22節橋框架設；另一方面，裝備連則依令實施阻絕設置，綜合驗證工兵部隊支援作戰及戰場經營效能。

此次橋1連訓練採22節MGB中框橋架設，由架橋指揮官統一口令與節奏，構桁班官兵4人一組搬運逾200公斤橋材，在「抬起預備、抬起」口令與整齊答數聲中，逐一完成橋材組合，於時限內完成全橋架設；作業過程中，首先由遠岸末端橋節率先作業，利用岸座梁、楔型梁及上下構桁等構成橋體結構，並於完成前3節橋後隨即架設引進橋節，懸掛紅、黃牌標示推橋位置與重心，隨橋節逐一架設前推，引進橋節前端搭接於遠岸預置落橋組件滾具上，官兵再以千斤頂調整高度與推進距離，並以一次推橋到定位，充分展現工兵嫻熟操作、團隊默契與高度專業。

此外，在工兵阻絕設置方面，裝備連官兵運用機動阻絕器材與鋼刺蝟，配合裝土機、挖土機及多功能工兵車等裝備，構築多層次阻絕設施，強化戰場障礙設置與防護能量。