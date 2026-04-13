53工兵群工2營鐵運裝載 提升運輸能量

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記者葉軒瑜／高雄報導

陸軍53工兵群工2營昨日配合基地鑑測期程，實施「鐵路運輸」裝載作業，官兵運用捆綁帶及繫固器等裝備，將輕、中型戰術輪車及建制裝備完成登車與綑綁作業，展現部隊裝備載運效能。

團隊合作 確保運輸安全

陸軍53工兵群工2營昨日在高雄地區實施機動裝載任務，任務人員劃分指揮組、橋板枕木組與綑綁組，運用捆綁帶、枕木、繫固器等器材，分工執行裝載與固定作業，期透過實際執行載運任務，強化專業職能。

裝載前，官兵先完成戰術輪車後照鏡、棚架及排氣管等拆除作業，透過降低車輛高度避免鐵運過程破損。隨後，督運官配合臺鐵完成鐵道斷電，避免官兵觸電風險產生；過程中，橋板枕木組也依照不同戰術輪車軸距，迅速將橋板置於各節板車間隙，並適當調整開合距離。

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隨後，指揮組以手勢、哨音引導車輛上板，在車輪左右誤差不超過標準的間距內，穩定將裝備停至定位。另綑綁組運用捆綁帶及繫固器等裝備，於車輪2點鐘及10點鐘方向實施對角固定，透過適當張力將車輛穩固於板車上，並結合枕木捆綁帶限制前後位移，確保運輸過程安全穩定。

陸軍53工兵群工2營昨日實施「鐵路運輸」裝載作業，官兵緊密分工，運用捆綁帶及繫固器等裝備，完成輕、中型戰術輪車及建制裝備綑綁作業，展現穩健機動效能。（記者葉軒瑜攝）

陸軍53工兵群工2營昨日實施「鐵路運輸」裝載作業，官兵緊密分工，運用捆綁帶及繫固器等裝備，完成輕、中型戰術輪車及建制裝備綑綁作業，展現穩健機動效能。（記者葉軒瑜攝）

指揮組以手勢、哨音引導車輛上板，在車輪左右誤差不超過50公分的間距內，穩定將裝備停至定位。（記者葉軒瑜攝）

官兵運用捆綁帶將車輪固定在板車上。（記者葉軒瑜攝）