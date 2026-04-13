【53工兵群工2營鐵運裝載】熟稔作業流程 傳承實務經驗

記者葉軒瑜／專訪

陸軍53工兵群工2營昨日順利完成「鐵路運輸」裝載作業，並藉長期訓練累積專業知識。53工兵群工2營工1連班長甘恩華上士表示，鐵運裝載從車輛引導、橋板架設到綑綁固定，每一個環節都攸關行駛安全，因此單位在訓練時會先由資深幹部逐步示範標準程序，例如車輛上板時的行進角度與速度控制、橋板架設的對位方式，以及綑綁作業中如何進行對角施力與張力調整，再帶著新進人員實際操作，建立正確操作觀念。

甘恩華進一步表示，在綑綁作業教學上，他會逐一說明綁帶的差異與使用時機，並特別釐清「對角施力」的操作觀念，同時也會要求官兵熟記各項器材特性，並實際操作張力調整，從鬆緊判斷到固定順序都需反覆練習，確保每個步驟都能符合安全標準。

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無線電話務兵張感天一兵指出，他最初接觸綑綁作業時，最大挑戰在於不熟悉捆綁帶及繫固器組合使用方法，且作業過程常出現施力不均或固定不穩的情況，而現場透過學長不厭其煩的反覆講解與示範，從辨別受力位置、捆綁帶配置等調整，一步一步帶著操作，讓自己逐漸掌握要領；同時他也在每次演練中反覆練習，若出現鬆動或不穩定情形，便立即鬆開修正重做，期許能透過持續累積經驗，在後續的任務中順利完成各項裝載作業。

53工兵群工2營工1連班長甘恩華上士。（記者葉軒瑜攝）

53工兵群工2營工1連無線電話務兵張感天一兵。（記者葉軒瑜攝）