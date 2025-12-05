53工兵群趣味團康 全力以赴爭榮譽

記者連琳／綜合報導

為凝聚單位向心，增進官兵情感交流，陸軍53工兵群日前舉辦趣味團康活動，以單位對抗方式進行競賽，在指揮官施上校親自帶領下，所屬官兵均全力以赴以爭取榮譽，過程中充滿緊張、刺激與歡笑，透過趣味的團隊競賽，以紓解官兵平日戮力戰訓工作的辛勞。

施指揮官表示，透過團康競賽活動，除能培養正當休閒活動，亦能達到鍛鍊身體的效果，進而促進單位團隊榮譽、凝聚官兵向心，留下難忘的軍旅回憶。

<53工兵群舉辦團康活動，凝聚官兵團結向心。（53工兵群提供）