53座泰國博物館夜間活動開跑！Night at the Museum 2025 點亮文化夜

【看見泰國 VisionThai】泰國博物館夜訪年度限定活動12月4日至28日展開！「Night at the Museum 2025 泰國夜訪博物館」攜手一共53座泰國博物館與文化場館參與，開放晚間時段與加開特別節目，成為今年底最受矚目的文化性質活動。展館遍及曼谷、清邁、呵叻、普吉等地，主打讓旅客在涼爽夜晚以輕鬆步調探索泰國博物館與在地文化。

53座泰國博物館夜間活動開跑！活動特色一次看（來源：看見泰國 VisionThai）

本屆Night at the Museum 2025以Bloom into the Night: Night at the Museum, where culture comes alive為主題，強調「夜裡綻放的博物館」，希望透過夜間限定活動，讓更多人看見隱藏在展館與老建築中的故事。官方將整個活動期間規畫為四個週次，串聯53個據點，從國家級博物館、藝術中心，到地方文史館、天文館與科學館，都將以「泰國博物館夜間開放」的形式，推出只在12月晚間看得到的特別節目。

信武里府博物館（來源：ThaiPBS）

對於計畫在年底安排泰國自由行的旅客來說，「泰國博物館夜間限定活動」可以作為晚間行程的重要選項。曼谷拉達那哥欣島一帶可集中安排暹羅博物館(Museum Siam)、曼谷國立博物館(National Museum Bangkok)、曼谷市立圖書館(Bangkok City Library)，以及位於蘇泰寺內的最高僧舍博物館等經典泰國博物館據點，一個夜晚就能從泰國歷史、宗教藝術到現代城市文化一網打盡。市中心暹羅商圈附近，則可將曼谷藝術文化中心(Bangkok Art and Culture Centre)與朱拉隆功大學旗下數座主題館納入動線，結合逛街與看展，打造「泰國博物館＋購物」雙重體驗。

「泰國博物館夜訪」看見泰國推薦你曼谷這樣逛（來源：看見泰國 VisionThai）

Banglamphu博物館也是這次活動不能錯過的博物館之一（來源：ThaiPBS）

活動期間，多數泰國博物館與科學館會在下午4時左右開始展開夜間節目，但閉館時間依場館有所不同，大致落在晚間8時至10時之間，建議事先查詢各館官網以確認實際開放時間與是否需要預約。

53座泰國博物館夜間活動！各府都有（來源：看見泰國 VisionThai）

除了曼谷，也擴展到更多城市。北部有清邁鑄幣與財政主題館(The Treasury Museum Chiang Mai)與天文園區(Princess Sirindhorn AstroPark)，東北與中部則有孔敬大學自然史博物館(Natural History Museum, Khon Kaen University)、呵叻化石博物館(Korat Fossil Museum)與多座公眾天文台(Regional Observatory for the Public)，南部普吉則由普吉泰華博物館(Phuket Thaihua Museum)、美蓮博物館(Chinpracha House & Museum）與地方文史館(Ban Bangneaw Museum)接力，透過夜間導覽、故事講述、音樂表演與觀星活動，讓「泰國博物館」(Thailand museums)從白天的知識空間變成夜晚的生活舞台。對想深入了解泰國歷史與在地文化的旅客而言，這次全國性的泰國博物館夜間限定活動(Night at the Museum 2025 in Thailand)，提供了一個在同一時間段跨城市、跨主題體驗泰國文化的難得機會。（延伸看：6大普吉老街景點漫步攻略)

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖

