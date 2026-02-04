53歲前利比亞強人格達費之子遇刺亡！4槍手闖住所行兇

已故利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）的兒子賽夫（Saif al-Islam Gaddafi）遭槍擊身亡，享年53歲。他的辦公室3日發表聲明指，賽夫在家中與4名闖入的不明槍手發生「直接對峙」後身亡，但未公布更多細節。

格達費之子塞夫遇刺身亡。 （資料照／路透社）

根據《路透社》，賽夫曾是這個富含石油資源的北非國家中，僅次於其父親的最具權勢人物。儘管他從未擔任正式官方職位，但在格達費統治利比亞超過40年期間，賽夫主導政策制定並負責處理高度敏感的外交任務。

廣告 廣告

這位畢業於倫敦政治經濟學院（LSE）、英語流利的格達費次子，曾被許多西方政府視為利比亞可接受的友善面孔。賽夫決心擺脫利比亞的孤立地位，積極與西方接觸，並自我標榜為改革者，呼籲制定憲法並尊重人權。

然而，當2011年反抗格達費長期統治的起義爆發時，賽夫選擇對家族與部族忠誠，成為殘酷鎮壓反抗軍的主要策劃者。他矢言讓國家血流成河，聲稱政府會戰鬥到最後一個男人、女人和子彈。

反抗軍攻占首都的黎波里（Tripoli）後，賽夫試圖逃往鄰國尼日被抓獲，被監禁在西部最大城市津坦（Zintan）。2015年，法院以戰爭罪判處賽夫槍決死刑。海牙國際刑事法院也對他發出逮捕令，指控他犯下謀殺和迫害罪行。

圖為2014年賽夫在津坦法院的牢房內出席聽證會。（資料照／路透社）

2017年，津坦民兵組織根據特赦法釋放賽夫後，他在津坦地下躲藏多年以避免遇刺。2021年，他身穿利比亞傳統服飾，出現在南部城市薩巴赫（Sabha）登記參選總統。

然而，他的參選極具爭議，遭到許多曾在其父親統治下受苦的人反對，在2011年起義中崛起的武裝團體明確拒絕他參選。賽夫因2015年的定罪而被取消資格，但當他試圖對裁決提出上訴時，武裝分子封鎖了法院。隨後的爭論導致選舉程序崩潰，利比亞重返政治僵局。

智庫英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）撰稿人哈爾喬伊（Jalel Harchaoui）認為，「現在賽夫遭到殺害，大多數親格達費派系將經歷士氣低落和憤怒。與此同時，在利比亞舉行選舉的一個障礙已被消除」。

延伸閱讀

馬斯克惹上大麻煩！旗下AI生圖爆爭議 法國檢方突擊搜索

AI 揪出「無症狀」關鍵病灶 54歲男幸運逃離大腸癌！

傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案