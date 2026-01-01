53歲古巨基元旦迎第二胎！妻子圓大兒子「哥哥夢」

香港知名歌手古巨基於今（30日）元旦當天宣布喜訊，他的經紀人兼妻子Lorraine順利誕下第二胎，再添一名男嬰。現年53歲的古巨基與疑似56歲的妻子，早在2020年迎來第一個孩子，如今再次實現他們家庭的夢想，讓大兒子Kuson的「有弟弟」願望成真。

香港知名歌手古巨基。（圖/寬宏藝術提供）

古巨基在社群平台上分享這份喜悅，表示：「這是2025年對我們一家來說非常感動的事，特別選擇在2026年的第一天與大家分享這份幸福。」他提到，大兒子曾多次表達希望能有手足陪伴的心願，而夫妻倆也認為，兄弟姊妹之間的支持與陪伴，對孩子的成長及未來生活至關重要。

此外，古巨基感性地表示，父母能陪伴孩子的時間有限，未來的路上有兄弟姊妹相互扶持，將是人生中最珍貴的情感之一。他承諾，未來將繼續努力扮演好丈夫與好父親的角色，為家人提供更多的愛與支持。

雖然古巨基從未公開妻子的真實年齡，但根據香港媒體報導，Lorraine比古巨基年長約4歲，此次更以高齡的姿態成功產子，讓外界驚嘆不已。

