53歲古巨基再幫爸！57歲妻高齡平安產下第2子

娛樂中心／林奇樺報導

現年53歲的港星古巨基再當爸爸！他今（1）日透過社群平台分享迎來新生命，並形容這是對一家人而言「非常感動」的一件事。值得關注的是，雖然古巨基的妻子年齡並未正式公開，但港媒推估應該是57歲，此次平安高齡生產，也讓許多粉絲感到相當意外、驚喜。

古巨基再當爸，在貼文曬出了大手握小手的照片報喜。（圖／翻攝自古巨基IG）

古巨基在IG透露，妻子平安生下兒子的時間發生在2025年，之所以選擇在新年第一天與外界分享，希望作為新年的全新開始。

古巨基提到，兒子過去經常向他與太太表示，希望能有弟弟或妹妹。古巨基指出，由於自己與太太本身都有兄弟姊妹，因此深知手足之情的重要性，認為在人生不同階段，兄弟姊妹之間能彼此照應、分擔，是一種相當珍貴的情感。

古巨基表示，未來將繼續努力扮演好丈夫與好爸爸的角色，陪伴家人一同走過人生的不同階段。（圖／翻攝自古巨基微博）

他也在文中提及，父母能陪伴孩子的時間有限，未來人生更多時候，仍需仰賴兄弟姊妹彼此陪伴與扶持。古巨基表示，感恩願望成真，現在兒子已與弟弟相親相愛，家庭增添更多溫馨時刻。貼文最後，古巨基表示，未來將繼續努力扮演好丈夫與好爸爸的角色，陪伴家人一同走過人生的不同階段。

