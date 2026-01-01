53歲古巨基又當爸了！元旦喜迎第二子 攜57歲太太圓夢

53歲古巨基和太太拚出第二胎，實現大兒子想要弟弟的願望。（圖／FB@古巨基）

現年53歲香港歌手古巨基，和大他3、4歲的經紀人妻子Lorraine，才在2020年誕下一子。沒想到元旦這天，古巨基再度宣布喜訊，證實妻子已經生下第二胎男嬰，開心直呼：「願望成真！」

古巨基透過各大社群報告好消息，「這是在2025對於我和太太和Kuson（大兒子）一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。」

古巨基提到，大兒子Kuson過去好幾次向他們許願，希望有個弟弟或妹妹，「因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。」

廣告 廣告

「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」如今，願望真的實現了，古巨基和老婆再度產下一子，Kuson也有弟弟了。

最後，古巨基承諾「我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」值得一提的是，雖然古巨基從未曝光Lorraine的真實年齡，香港媒體大多以「大古巨基4歲」為報導，並推測Lorraine竟以高齡56、57歲之姿還能拚出第二胎，相當驚人。

更多中時新聞網報導

史柯西斯悼羅伯雷納：想像他還在

深度留客 數位帳戶向超大戶招手

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神