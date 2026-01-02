53歲古巨基宣布再當爸！ 56歲妻高齡拚二寶圓大兒子「哥哥夢」

53歲香港歌手古巨基新年第一天宣布喜訊，他的經紀人兼太太順利誕下第二胎，大兒子Kuson想要有弟弟妹妹的願望成真。

古巨基在社群平台PO出一家四口手掌交疊的溫馨合照，感性寫道，「這是在2025對於我和太太和兒子Kuson一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟他們說好想有個弟弟/妹妹。因為和太太本身也有兄弟姊妹，所以都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要，畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」

如今這個願望成真，古巨基承諾，「我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」據了解，古巨基的太太比他大，2019年12月以51歲高齡生下大兒子Kuson，6年後再迎來二寶，不少粉絲得知消息後都感到驚喜，紛紛送上祝福與讚嘆。

