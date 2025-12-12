53歲小鐘仍未婚！父狠嗆「過節不要哭」他神回13字

53歲小鐘近日遭到父親催婚。（圖／翻攝自小鐘臉書）





53歲男星小鐘（鐘呈昀）是前男子團體「咻比嘟嘩」成員之一，在團體解散後轉為主持人，以幽默詼諧的風格被觀眾所熟知，而感情方面始終未婚的他，近日再度遭到父親催婚，他也在社群分享與爸爸的對話，搞笑回應掀起不少關注。

小鐘在臉書發文分享與父親的對話，只見父親詢問他：「又快過一年了你真的不打算結婚嗎？以後逢年過節看到萬家燈火的時候，你就不要哭。」語氣中顯見對兒子感情狀況的擔憂，豈料，小鐘竟回應：「我只是不結婚，又不是不交電費」，短短13字讓對方瞬間說不出話，小鐘也以3個不滿的表情透露父親當下的反應。

廣告 廣告

貼文曝光後，掀起不少討論，有網友提議「下次帶男朋友回家嚇嚇爸爸」，小鐘也幽默表示「有在考慮娶越南人（取悅男人）」，許多網友認為父子倆對話十分搞笑，「你又不是樹哪來這麼多梗」、「不結婚的人; 就是有百百種回應」。

事實上，小鐘先前曾在節目中透露，過去曾帶一位穩定交往近2年的女友回家吃飯，爸爸也特地穿著西裝正式迎接，沒想到，當女友一入座時，爸爸就直接開口詢問：「你可以嫁給小鐘嗎？」讓當時還年輕的女友倍感壓力，最終以工作外派為由結束感情。



【更多東森娛樂報導】

●小鐘竟「橋邊嗑美食」還喊感謝 憲哥體力超狂真相曝光

●余天驚爆罹攝護腺癌！「急開刀全切除」認與李亞萍分房睡

●曾合作賀歲曲！王彩樺曝黃明志「私下真面目」揭雙方交情

