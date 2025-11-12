53歲方馨震撼剃光頭！照片曝光「0髮型襯托」仍超美 笑喊怕變癩痢頭

記者趙浩雲／台北報導

方馨為戲剃光頭。（圖／武童文化事業有限公司提供）

女星方馨為了演出唐美雲歌仔戲團新作《鳩摩羅什 千年一譯》，挑戰人生中首度落髮演出，詮釋鳩摩羅什的母親、也是其修佛啟蒙師父的「耆婆」一角。她透露，接到導演唐美雲邀約時內心掙扎了兩天，才下定決心勇敢剃光頭，並於今（12）日發文分享心情。

方馨坦言，當時美雲姐詢問「有人想剃頭嗎？」她一度猶豫不決，「我遲疑了，考慮了兩天，想著從小頭就扁，想著曾經做過霧頭皮，會不會有些地方顏色褪了？擔心我的光頭會不會像癩痢頭⋯⋯」她笑說，這些現實的擔心一度讓她卻步，但最終仍決定放手一試，「超過50了，該讓自己勇敢些，做些身邊的人相信我能做到的事。」

唐美雲幫方馨下刀。（圖／武童文化事業有限公司提供）

在剃髮儀式當天，劇團成員與好友都陪伴在旁，方馨感性表示：「昨日剃髮有好多人陪伴，覺得自己好幸福。」她也感謝唐美雲多次給她機會合作，「從《娘家》演母女，到《孟婆客棧》演情人，這次《鳩摩羅什》又演母子，覺得和美雲姐緣分真的好深。」

方馨要飾演飾演「耆婆，當唐美雲的媽媽」。（圖／武童文化事業有限公司提供）

這次飾演的「耆婆」角色，不僅是鳩摩羅什的母親，更是他修佛路上的導師，方馨形容這個角色「是母親也是師父，心境轉折非常不容易」。她笑說，飾演唐美雲的母親「壓力真的很大」，但能挑戰如此重要的角色，是人生難得的福氣。她也在社群發文寫下心情：「什麼時間點該遇見什麼事，都已經被安排好了。幸福一直在。」展現了對表演的熱情與對人生際遇的感恩。

