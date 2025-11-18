53歲日本主播曾抗癌成功卻突消化道出血亡，醫揭胰臟癌「癌中之王」真面目！
日本知名體育主播菅谷大介，曾活躍於各大體育賽事與綜藝節目，是日本家喻戶曉的人物。2022年他被診斷罹患胰臟癌後，積極抗癌並手術成功，甚至重返工作崗位，大方分享抗癌經驗。怎料，11/7他因身體不適緊急送醫，卻不幸隔日驟逝，享年53歲，死因為消化道出血，震驚日本電視圈。
菅谷大介時常播報摔角、高爾夫球比賽等各式比賽，不僅是體育賽事，他也時常活躍在綜藝節目、新聞主播台上，是日本人民的熟面孔。他在2022年1月被診斷出罹患胰臟癌，同年4月他馬上接受腹腔鏡手術，當月他馬上回到工作崗位中，超敬業態度備受青睞。
生病後菅谷大介漸漸將工作重心移到幕後，時常透過上節目、社群軟體等方式分享自己的抗癌過程，在業界將近30年的他，直到生命的最後都堅守工作崗位。11/10日本電視台證實他的死訊，「我們衷心感謝故人對公司的貢獻，並向其家屬致以最誠摯的哀悼之意。」
近來不只是菅谷大介，還有不少名人傳出胰臟癌去世，讓許多人對「胰臟癌」這個病魔再度感到恐懼。嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦與基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘共同提醒，胰臟癌之所以被稱為「癌中之王」，其凶險程度不容小覷。
胰臟癌為何近年「暴增」？年輕化趨勢與這些習慣有關！
李思錦醫師指出，近年來許多癌症發生率似乎都有上升趨勢，胰臟癌也不例外。這可能與以下因素有關：
診斷技術進步：
更多早期或小型病變能被診斷出來。
高齡化社會：
人活得越老，罹癌機率越高。
不良生活習慣年輕化：
高脂肪飲食、抽菸、飲酒、嚼檳榔等習慣在年輕族群中增加，導致罹癌年齡層下修。
環境因素：
環境污染可能是原因之一，但確切機制仍待研究。
家族史與基因突變：
家族中有胰臟癌病史，或BRCA等基因突變者風險更高。
胰臟癌「癌中之王」三大原因：難診斷、易誤診、難治療！
錢政弘主任點出胰臟癌死亡率高的三大主要原因：
1.難以早期診斷
缺乏篩檢工具：目前仍無有效且普及的早期篩檢方式。
腹部超音波盲區多：胰臟位於後腹腔，被胃和十二指腸等器官遮蔽。超音波檢查時，胰臟的頭部和尾部常被腸道空氣阻擋而看不清楚。導致胰臟癌被發現時，頭部腫瘤平均已達2.5-3.5公分，中段或尾部腫瘤更達5-7公分，往往已侵犯其他器官或轉移。
2.所在位置容易被誤診
胰臟癌早期症狀常與胃病混淆。因胰臟位於胃後方，疼痛或不適常被誤認為胃潰瘍、胃發炎、消化不良，甚至腸躁症。
國外研究顯示，胰臟癌患者在確診前，平均會就醫高達18次之多！
3.治療不易
多數人無法及時開刀：開刀是唯一治癒方法，但僅20%患者能開刀。大多數患者確診時已屬末期，無法接受手術。
對傳統治療反應不佳：胰臟癌細胞對傳統化學治療或放射治療的反應普遍不佳。
醫學新突破：國內已開始使用「質子放射治療」輔助，國外也有新抗癌藥物或基因編輯療法進入臨床試驗，未來有望帶來更大突破。
胰臟癌悄悄來襲！這些危險因子與身體警訊你一定要知道！
李思錦與錢政弘醫師共同提醒，以下族群及生活習慣罹患胰臟癌的風險較高：
抽菸：占胰臟癌成因約30%，抽菸時間越長、量越多，罹癌機率越高。
飲食習慣：占約20%。高油脂飲食（飽和脂肪酸過多、加工或煙燻紅肉）、高糖飲食（含果糖飲料或食物）都可能造成胰臟癌細胞病變。
飲酒過量：會造成慢性胰臟發炎，增加罹癌機率。
家族史與基因：占約10%。一等親有胰臟癌，風險增3-5倍；兩位增6倍；三位增32倍。特定基因如BRCA2（與乳癌相關）或特定大腸癌基因，也會增加胰臟癌風險。
壓力大：長期壓力可能導致免疫力低下，增加罹癌風險。
特定疾病：糖尿病：無論第一型或第二型，罹癌風險皆比常人多兩倍。50歲以上若突然罹患糖尿病，更要高度懷疑胰臟問題。
肥胖：與胰臟癌發生密切相關，因肥胖會造成全身性發炎。
胰臟水泡或囊腫：可能是一種黏液性腫瘤，有較高風險轉化為胰臟癌。
慢性胰臟發炎：長期飲酒引起者，終身罹癌機率達5%。急性胰臟炎後，兩年內罹癌機率更高達20倍！
大腸癌或家族性大腸息肉症：與基因相關，亦會增加胰臟癌風險。
不明原因：仍有約36%的胰臟癌患者找不到明確原因。
你不能忽略的胰臟癌早期警訊
錢政弘主任特別提醒，胰臟癌的症狀常被輕忽，務必提高警覺！
常見且易被輕估的症狀：
全身無力、倦怠
體重減輕（不明原因）
食慾不振
以上三種症狀常見於疲累或心情不佳，但若持續出現，不可輕忽。
高警覺性症狀（占六至七成）：
腹痛：上腹部或腹部疼痛。
黃疸或茶色尿：若胰臟癌長在胰臟頭部，靠近膽管，可能造成阻塞性黃疸，皮膚變黃、尿液呈茶色。
噁心
較少見但仍需注意的症狀：
脂肪便、腹瀉、背痛。這些症狀可能單獨或合併出現。
醫師揭露胰臟癌「三階段」變化：血糖、體重、脂肪是關鍵！
錢政弘主任引述美國學者研究指出，胰臟癌患者在確診前，身體可能歷經三個階段變化：
確診前1.5-2.5年：
血糖會緩慢上升（非糖尿病程度），體溫略高，但血脂肪、體重無明顯變化。
確診前0.5-1.5年：
血糖持續上升，但此時血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油酯）會慢慢下降，皮下脂肪也會減少，體重無明顯變化。
確診前半年的這段期間：
身體明顯消瘦，肌肉量、內臟脂肪減少，血脂肪持續下降，體重會瘦好幾公斤。
總體來說，若發現自己的血糖不明原因緩步上升，同時體重或身上的肥肉不明原因下降，這都是胰臟癌的特別警訊，務必提高警覺！
預防胰臟癌！錢政弘醫師6點保命建議
為了自己與家人的健康，錢政弘主任提出以下6點建議：
戒菸：有效減少胰臟癌發生風險。
避免過量飲酒、少喝含糖飲料：果糖會增加胰臟癌風險。
減少食用加工或煙燻紅肉：有助降低胰臟癌機率。
多吃新鮮蔬果：特別是十字花科蔬菜（花椰菜、高麗菜、芥菜等），以及非油炸魚類和水果，都有助減少胰臟癌發生。
50歲以上定期追蹤血糖：關心血糖、體重、體脂肪變化，若不明原因下降，應特別警覺胰臟癌可能。
及早健檢，密切追蹤：特別是有不良生活習慣或高風險者，定期健檢是早期發現的關鍵。若等到有症狀才發現，往往已錯失開刀黃金期，預後較差。
◎ 圖片來源／翻攝自菅谷大介IG
◎ 諮詢專家．資料來源／李思錦醫師．錢政弘醫師
40歲女臉麻3個月竟是「乳癌轉移」！醫用1檢查揪出癌細胞吃神經
這癌平均存活期僅1年 她用「這藥」至今快8年！健保擴大給付救更多人
曾掉出巴掌大血塊 邰肇玫打趴癌症！怎麼做到的？專家：6大抗癌飲食祕技助攻
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
