53歲男嘴破3個月竟罹癌！醫：逾2週未癒是警訊

不少民眾發現口腔出現嘴破、潰瘍或小腫塊時，常習慣歸咎於火氣大、咬到傷口或作息不正常，且因初期往往沒有劇烈疼痛，大多選擇「忍一忍」，認為過幾天便會自行痊癒。根據《三立新聞網》報導，光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部林佳逢醫師分享一則案例，台中一名53歲男子因輕忽長達3個月的「無痛腫塊」，就醫竟已是口腔癌二期。林醫師藉此呼籲，口腔潰瘍若「超過2週未癒合」，應立即就醫，以免延誤黃金治療期。





林醫師深入了解發現，黃先生長期有飲酒習慣，正是口腔癌的高風險族群。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

許多民眾在口腔出現嘴破或腫塊時，常因「不覺得痛」而誤以為只是火氣大或作息不正常，進而選擇忍耐，認為過幾天自然會好。根據《三立新聞網》報導，光田醫院林佳逢醫師分享一則案例，台中一名53歲黃先生，3個多月前發現左側臉頰內側反覆出現潰瘍，並伴隨不規則腫塊，但因幾乎沒有明顯疼痛，吃飯與說話都未受影響，便遲遲未就醫。直到發現腫塊逐漸增大並延伸至嘴角，甚至出現張嘴感到卡卡的情形，他才驚覺不對勁趕緊就醫。經檢查發現，其左側臉頰黏膜已長出約2×1.5公分的腫瘤，不僅有明顯異物感，更造成張口困難。後續透過切片及正子攝影檢查，證實已罹患口腔癌第二期。林醫師深入了解發現，黃先生長期有抽菸、飲酒習慣，正是口腔癌的高風險族群。所幸在醫療團隊安排手術完整切除腫瘤後，傷口癒合情況良好，目前正持續於門診追蹤。經歷這次事件，黃先生也體認到健康的重要，已主動戒菸並大幅減少飲酒，積極調整生活型態。





林醫師提醒嚼檳榔是口腔癌的主要誘因，長期刺激口腔黏膜可能逐漸引發癌變。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





林佳逢醫師提醒，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔與飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜可能逐漸引發癌變。即使是第二期口腔癌，依據不同的口腔部位，仍有二到三成隱性轉移風險，術後追蹤十分重要。林醫師強調，若口腔內潰瘍或腫塊「超過2週未癒合」，或出現白斑、紅斑等異常變化，都可能是早期警訊，民眾應盡速就醫檢查，也可善用政府提供的口腔癌篩檢服務，及早發現才能把握治療黃金期。

