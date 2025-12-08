53歲男星患漸凍人症「靠輪椅代步」 病情惡化首揭未來規劃

艾瑞克丹恩罹病8個月靠輪椅代步，首揭未來規劃。（圖: shutterstock／達志）

53歲好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）出道逾30年，憑藉影集《實習醫生》打開知名度，然而，他今年4月證實罹患漸凍人症（ALS）後，身體狀況逐漸惡化，日前他出席活動坦言，手臂已經沒有知覺，出門都需要依靠輪椅行動，但他仍不放棄熱愛的演藝事業。

艾瑞克丹恩日前出席公益組織線上座談會，公開談及得知生病的心境變化及未來規劃，坦承剛開始會感到不知所措，並情緒激動說：「我任何時候、任何一天都沒有理由心情愉快。我想如果我走到房間，鑽進被窩，然後哭兩個星期，應該沒有人會責怪我吧」。

廣告 廣告

不過，他強調不想因為生病而放棄演戲，即使身體行動有限，但依然能思考、說話，還是願意進行任何演出。同時他認為，未來表演會以ALS相關的角色為主，「要我扮演忽視事實的角色非常困難，但我並不介意（ALS角色），我很感激自己還能以任何身份工作」，於是他就在新戲《Brilliant Minds》中飾演對抗ALS的消防員。

此外，艾瑞克丹恩罹病以來，在家人陪伴下度過每個時刻，尤其2018年與結縭14年的妻子蕾貝卡蓋哈特（Rebecca Gayheart）離婚，但今年得知生病後，妻子竟選擇復婚並一同展開新的人生階段。至於他的最新病況，艾瑞克丹恩從右半身無法動彈，已惡化成雙臂無知覺，外出也得使用輪椅代步，但他始終保持樂觀態度，期盼鼓舞擁有相同境遇的人。

更多中時新聞網報導

動力火車顏志琳獲讚兵役天花板

光良秀上海話版〈童話〉 喊明年唱台北小巨蛋

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞