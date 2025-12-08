53歲男星罹漸凍人症「妻申請取消離婚」 靠輪椅代步認了病情惡化

娛樂中心／蔡佩伶報導

53歲好萊塢男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）憑藉電視劇《實習醫生》打開知名度，不過他在今年4月份證實罹患漸凍人症（ALS），近日，他出席公益組織活動談及病況，坦言手臂已經沒有知覺，且出門都需要輪椅代步。

艾瑞克丹恩雖然罹患ALS，不過他沒有放棄熱愛的演藝事業，在活動上他表示只要自己有大腦，還能夠說話，「我願意做任何演出」，希望能到最後一刻，依舊可以透過表演和觀眾有所連結，面對持續惡化的病情，艾瑞克丹恩表示意識保持清晰，不過卻無法自主控制身體，反而比喪失行動能力讓他更害怕。

但即使如此，艾瑞克丹恩依舊在演藝這條路上持續努力，事實上，艾瑞克丹恩美國女星妻子蕾貝卡·蓋哈特（Rebecca Gayheart）原本打算結束14年婚姻，不過卻在今年3月申請取消離婚，此舉讓艾瑞克丹恩感動，並感謝在生病之際，家人還願意陪在身邊。

艾瑞克·丹恩憑藉《實習醫生》系列影集走紅。（圖／翻攝自realericdane IG）

