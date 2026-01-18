53歲葉蘊儀生日感性發文！網喊：永遠的洗腳水

娛樂中心／尤乃妍報導

自幼就開始闖蕩演藝圈的香港玉女歌手葉蘊儀，19歲時曾來台發展，因一句「我今年洗腳水」走紅，名聲遍布香港、台灣、日本、韓國等。近日她於社群發文，感性分享53歲生日，並曬出近照。貼文一出，許多網友紛紛為女神送上生日祝福，並寫下「永遠的洗腳水」。





53歲玉女葉蘊儀曬生日近況 凍齡狀態網直呼「永遠的洗腳水」！

葉蘊儀在社群感性寫下53歲生日心得及願望，坦言自己已經不在乎外表、年紀。（圖／翻攝自Instagram@gloriayipwanyee)

香港玉女歌手葉蘊儀近日在社群分享53歲生日，並感性寫下長文，感謝大家的生日祝福，坦言現階段年齡、外貌已不再重要，「對我來講內在擁有一夥純真及有內在智慧才是我一直滿足的」。同時曬出近照，表示自己將不忘初心，還有好多願望想完成。

葉蘊儀雖已淡出演藝圈，但還是活絡於社交媒體，時常分享自己近況與日常。（圖／翻攝自Instagram@gloriayipwanyee)

貼文一出後，許多粉絲紛紛留言祝福「生日快樂，永遠年輕，永遠對生活滿懷熱情」、「願你年年有今日，歲歲有今朝，永遠的19歲」、「HBD forever 洗腳水」。葉蘊儀13歲起便在演藝圈闖盪，以清純的可愛形象出道，名聲曾響徹亞洲各地，如今雖淡出演藝圈，卻時常在社群分享生活，也分享自己的藝術創作，可看出她仍保持著對生活的熱情與正向態度。

原文出處：53歲玉女葉蘊儀曬生日近況 凍齡狀態網直呼「永遠的洗腳水」！

