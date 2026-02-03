53歲金鐘視后無預警暈倒！臉部3處骨折震撼公開「腫頭」照 3度開刀治眼疾曝現況

高慧君驚曝暈倒後臉部骨折照。董孟航攝、經紀人提供

53歲金鐘視后去年耶誕節時分享自拍照，因甲狀腺疾病引發眼部肌肉異常而有大小眼，原本1月10日要動第三次，也是最後一次手術，結果去年12月28日就突然在家昏倒，造成右臉三處骨折，被姪子形容很像「腫頭龍」，3日出席《全民大劇團聯合開賣》記者會，勇敢分享當時受傷照片。

高慧君透露，當時無預警就昏倒，好在媽媽與看護都在家，趕緊把她叫醒，看護形容她當時整個人正面朝下趴倒在地。後來她也去做了檢查，腦部、血液都沒問題，之後可能再去檢查耳朵。她將這次跌倒視為「2025壞運全部摔掉。」當成消除蛇年血光之災。

高慧君受傷後被姪子虧很像「腫頭龍」。經紀人提供

臉部骨折也無法開刀治療，好在高慧君約2周時間就消腫，除了剛受傷時不能用右邊牙齒吃東西，目前也沒有影響臉部功能，只是「右邊蘋果肌沒了」，她也不想透過醫美修復，認為：「失去就失去了，都是人生必須經歷的遭遇。」

延期開刀時間 與甲狀腺問題共存

但因臉部骨折問題，原本1月10日要動眼睛第三次手術，也延期到1月31日進行，出席記者時還沒有完全復原，因此戴著墨鏡，直說怕嚇到大家。至於甲狀腺問題，無法根治、只能共存，高慧君說最重要得就是要心情放鬆、對自己好一點，也希望這次開刀之後，狀況可以「撐久一點」，還幽默用演出的舞台劇名說：「反正最後都是要到《你好，我是接體員》這邊。」

高慧君剛動完手術，戴墨鏡出席記者會。董孟航攝

此外，高慧君2024年10月開始，進行飲食控制，因身體狀況也不能隨便做太激烈運動，只能做簡單核心運動，至今瘦了24公斤。《你好，我是接體員》同劇演員林俊逸因感冒燒聲，但也很想加入話題，用手機打字方式透露，自己也從去年9月開始運動，體脂掉了10%，從22降到12，相當自豪。



