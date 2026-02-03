53歲高慧君暈倒重摔！「臉部3處骨折」留永久後遺症 震撼畫面曝光

記者宋亭誼／台北報導

53歲女星高慧君曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定，近年健康卻亮紅燈，因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，她今（3）日戴著墨鏡出席音樂劇《你好，我是接體員》開賣記者會，透露幾天前剛動完最後一次手術，也提到自己近兩年因為飲食控制瘦了24公斤。

高慧君戴墨鏡出席記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

高慧君因甲狀腺問題併發斜視多次動刀，1月31日剛動完第3次手術，也是近期最後一次手術，高慧君表示，甲狀腺問題會隨身體狀況變化，其中壓力又屬最大導火線，藉機呼籲外界：「對自己好一點、放鬆一點，人生起起伏伏，該來的就面對，想辦法解決。」

高慧君去年12月底不慎昏倒，造成臉部3處骨折，她形容自己是「斷片式昏迷」，外籍看護怎麼搖都搖不醒她，她醒來後竟然還反問「我們要去哪」，對於自己昏迷渾然不知，事後她進一步檢查腦部與抽血，結果數值均無異常，至今查不出昏倒的原因。

高慧君臉部嚴重腫脹。（圖／經紀人提供）

高慧君的腦部雖然沒有大礙，臉部卻因為撞擊力道過大一度腫得像豬頭，被姪子嘲笑像「腫頭龍」。如今高慧君臉部外觀看似正常，但其實已永久失去右側蘋果肌，右臉上方骨頭也還有些凸出，「他（醫生）說開刀是多餘的動作，沒有必要，我們這個年紀復原會比較慢」，因此高慧君決定與不完美共存，不打算手術也不藉由醫美補救。

