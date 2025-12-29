53歲高慧君連開3次刀「做好失明打算」 勇敢公開大小眼自拍照：剩最後一次

高慧君積極治療眼疾。翻攝高慧君臉書

53歲金鐘視后高慧君近年因甲狀腺問題引發單眼斜視，視力受到嚴重影響，預計一個月內連動3次手術治療。耶誕節時發文：「太多想祝福的事情，『感謝天主』代表一切。」並分享自拍照，形容：「很勇敢正面照一張大小眼照。」、「就剩最後一次手術了。」

高慧君11月時透露，一連動了3個矯正眼睛的手術，包括因凸眼而進行眼窩減壓，以及眼瞼手術矯正右眼眼瞼攣縮，接下來再進行雙眼皮對稱的修復手術，過程要全身麻醉，甚至削骨，身心俱疲，也做好可能失明的最壞打算。

2成患者併發眼病變！高慧君盼找回健康繼續拍戲

高慧君喊話找回健康，繼續拍戲。董孟航攝

據悉，如高慧君甲狀腺疾病引發眼部肌肉異常、導致嚴重斜視的狀況，在甲狀腺機能亢進的患者中，約2成患者可能合併甲狀腺眼病變。高慧君積極治療，在留言區中回覆圈內製作人，喊話：「我要演100部你們的片子，所以一定要先把健康找回來。」



