53萬粉網紅謝侑芯驚傳驟逝！赴馬來西亞後失聯 AV女優好友悲痛發聲

（記者許皓庭／綜合報導）擁有超過53萬名粉絲追蹤的知名網紅謝侑芯，昨（30）日傳出驟逝消息，享年31歲。消息一出震撼網紅圈與社群媒體圈，不少網友留言哀悼，亦有傳聞指她近期曾前往東南亞國家，數日前便已與外界失聯。

圖／網紅謝侑芯傳出驟逝消息，享年31歲。（翻攝 irisirisss900 Instagram）

謝侑芯好友、網紅「雪碧」昨日在臉書親口證實噩耗，悲痛寫下：「下輩子再當好朋友。」貼文一出，大批粉絲與圈內好友紛紛湧入留言區表示不捨，哀嘆「太突然了」。

根據社群平台Threads上網友留言，有人指出謝侑芯近日曾提到要前往馬來西亞，也有多位網友表示「前幾天就聽說很多人在找她」，懷疑她在當地出事。「她應該還沒回台灣，事情應該是在那邊發生的。」一名網友這麼說，引發外界高度關注。

消息傳開後，台灣AV女優李娜娜也在今（31）日凌晨發文悼念，寫下：「謝侑芯～下輩子妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方。」字字句句流露出深切悲痛與不捨。

謝侑芯生前以甜美外型與開朗個性活躍於社群平台，經常分享旅遊、美食與時尚內容，深受粉絲喜愛。她的Instagram帳號擁有逾53萬名追隨者，近年更跨足影音創作，經常與其他網紅合作拍攝短片。

據了解，謝侑芯最後一次更新貼文是在數日前，內容提及即將前往東南亞旅遊，文中語氣輕鬆、毫無異狀。如今傳出離世消息，讓粉絲難以置信，紛紛留言：「希望這只是惡作劇」、「太突然了，真的不敢相信」。

目前關於謝侑芯的具體死因與發生地點仍未有官方說明，相關訊息尚待進一步確認。由於她最後曾提及出國行程，外界推測事故可能發生在海外，相關單位仍在釐清中。

