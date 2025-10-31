53萬粉護理女神謝侑芯傳死訊！女優好友悲痛發聲

娛樂中心／周孟漢報導



有著外型甜美、火辣身材的31歲網紅謝侑芯，由於過去曾擔任護理師，因此被網友們譽為「護理系女神」，IG更是坐擁超過50萬名粉絲追隨。不料，昨（30）日卻傳出她在國外「突發健康意外」離世，她的好友網紅雪碧也證實死訊；另外，台灣女優李娜娜則透過社群曬出悼念謝侑芯，寫下「下輩子，妳一定要記得我」。









「護理系女神」謝侑芯傳出在國外突發健康意外離世。（圖／翻攝自IG ＠irisirisss900）

網紅雪碧30日晚間透過臉書發文，曝光了「護理系女神」謝侑芯的死訊，遺憾寫下「我崩潰了，Iris你是我網紅圈唯一相信的好朋友，心地善良，漂亮又活潑，沒架子，沒有任何的利益只有互相取暖」，感嘆「我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」。

網紅雪碧（左）曬出與謝侑芯（右）合照，崩潰寫下悼念文。（圖／翻攝自臉書粉專《真雪碧 無雙ss》）





台灣女優李娜娜也在Threads發文悼念，曬出與謝侑芯的合照，寫下「謝侑芯～下輩子，妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方」，並標註「下輩子的約定」、「好姐妹一輩子」，看得出2人感情相當深厚。

台灣女優李娜娜（左）同樣曬出與謝侑芯（右）合照，悲痛發文。（圖／翻攝自 Threads ＠wano6.87）





由於謝侑芯一週前才在社群PO出影片，提及即將前往東南亞旅遊，畫面中的她更是語帶輕鬆，完全看不出異狀，因此死訊曝光後，都讓大批粉絲直喊不敢置信，「一路好走」、「我會想念妳的」、「還是會永遠追蹤的」、「我不敢相信……我前幾天還在看她影片，怎會這樣」、「怎麼無緣無故就去世了」、「無法接受」、「活在我心中，永遠的天使」。





