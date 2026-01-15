5300年前木乃伊就有性病？「冰人奧茲」驗出HPV致癌病毒

巴西聖保羅聯邦大學研究團隊重新分析古人類基因組數據，在距今5300年的著名木乃伊「冰人奧茲」(Ötzi)，以及一名生活在4.5萬年前的西伯利亞「烏斯季-伊希姆人」(Ust'-Ishim man)遺骸中，均檢測出高風險的致癌性「人類乳突病毒」(HPV)型別HPV16的DNA片段。

距今5300年的著名木乃伊「冰人奧茲」驗出高風險HPV病毒。(圖/翻攝自維基百科)

這項發表於生物學預印本網站《bioRxiv》的研究成果，將HPV感染人類的歷史大幅往前推進。研究共同作者布里奧內斯(Marcelo Briones)表示，這是目前為止在現代智人身上發現「最早的HPV分子證據」，證實這種病毒已糾纏人類數萬年，並非近期才出現的病原體。

廣告 廣告

據科普網站《Live Science》報導，HPV16是目前已知最高風險的HPV型別之一，主要透過皮膚接觸或性行為傳播，與現代人類的子宮頸癌、口咽癌等多種癌症密切相關。這兩名相隔數萬年的古人類體內都留有該病毒的遺傳物質，顯示HPV16是伴隨人類演化長達數萬年、甚至更久的「長期伴侶」。

人類乳突病毒 是一種DNA病毒，目前已知200多型，是男性及女性重要的傳染病原之一。 （示意圖／Pixabay）

過去學界有一派理論認為，智人是透過與尼安德塔人(Neanderthals)雜交才感染了HPV16。然而，鑑於病毒存在於4.5萬年前的西伯利亞人體內，研究團隊認為這挑戰了上述假說，暗示HPV可能在人類走出非洲之前就已存在。

不過，亞利桑那大學免疫生物學專家范多斯萊爾(Koenraad Van Doorslaer)持保留態度。他指出，由於這名西伯利亞古人的基因組中本身就含有尼安德塔人DNA，因此無法完全排除「雜交傳染」的可能性。儘管如此，這項研究仍證實了致癌病毒與人類共存的歷史，遠比教科書上記載的更為漫長。

延伸閱讀

日圓再現「甜甜價」 分批換匯時機又來了！

魂斷異鄉！台南移工「猛烈自撞電桿」車碎人亡

前澎湖六連霸議長收賄！高院二審判7年6月