531萬善款花超爽！ 知名動保企業負責人挪用愛心基金奢侈行徑曝光

社企「毛孩的彩虹天堂」主打要替流浪動物火化，在募資平台向愛心民眾募資卻私吞善款。（示意圖，pixabay）

在台灣動保圈小有名氣的社會企業「毛孩的彩虹天堂」，過去以送行者形象深植人心，承諾給街頭流浪的靈魂一份最後的尊嚴。從2019年開始，林姓負責人透過嘖嘖平台發起募資，吸引無數民眾慷慨解囊，希望能共同圓滿這場生命教育，總金額高達1025萬505元。沒想到這份愛心背後竟藏著私心，被林姓負責人私自挪用531萬多元當作私人消費的小金庫，最終被依公益侵占罪起訴。

靠著為無主毛孩提供火化後事吸金

曾誓言要當浪浪守護者的「毛孩的彩虹天堂」，在2018年成立，雖然該公司標榜曾在全台7縣市點亮希望，服務過9000多個流浪毛孩生命，如今卻因負責人的貪念蒙上陰影，台北地檢署在今日3日正式起訴林男，指控其涉嫌公益侵占。

531萬元善款他怎麼花？

調查發現，林男利用社會大眾對生命的憐憫，在嘖嘖平台發起「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案募資，主打為無主毛孩提供火化後事服務，宣稱要照亮流浪動物的最後一哩路，藉此成功募集1025萬505元善款，諷刺的是這筆愛心基金有一半沒用到毛孩身上。台北地檢署查出，林男私自挪用531萬多元，把募資平台當成提款機。他拿著大家的捐款出國去日本爽玩、逛百貨公司，甚至連健身房會費和UBER、高鐵車資都由大眾買單，完全把捐款人的愛心當成個人揮霍的資本。

事件為何會曝光？

這起案件之所以曝光，全是因為林男太愛蹭熱度。他在粉專虛構與知名的動物喪葬業者「慈成新天地」合作，試圖增加公司公信力，沒想到此舉踢到鐵板，遭指名的業者主動澄清雙方並無往來，這讓長期支持動保的愛爸與愛媽們察覺異狀。在眾人奔走檢舉下，調查局台北市調查處介入偵辦，揭開這場以愛為名的騙局。

