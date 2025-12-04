533萬泰達幣被洗劫 網紅遭丟包桃機：台灣治安沒想像中好

近來詐騙猖獗，網紅陳昊透露，上個月29日和一名陳姓網友相約北市新莊某咖啡店見面聊投資，怎料遭對方設局，被迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）和新台幣9萬元。

網紅陳昊分享在台灣被綁架的過程，感嘆「台灣治安沒想像中好」。(圖/翻攝自Threads@traderch1559，下同)

Youtuber網紅陳昊3日在Threads發出一支影片，闡述自己「被綁架了」的過程，他透露自己是做外匯交易，許多觀眾會希望私約見面交流，分享經驗，但他大多數都拒絕，不過一名陳姓網友跟他聊半年，由於對方很熱情，他也就相信該名男子，並相約在新莊某咖啡店聊將近1小時，聊天過程氣氛融洽。交談到最後，陳姓網友說有從日本的禮物要送他，但放在車上邀約一起去停車場拿，陳昊不疑有他跟著一起去，怎料到停車場卻有兩名陌生男衝出，頭部不斷被攻擊，還噴辣椒水，最後遭押到車上，帶去郊區毆打，被迫轉出17萬顆泰達幣（約新台幣533萬元）和新台幣9萬元，丟包桃園機場。

廣告 廣告

陳昊被洗劫後立即報警，他憶起被綁架的種種，不禁感嘆「台灣治安沒想像中好」。針對此事件，新莊分局獲報後成立專案小組，並報請新北檢指揮偵辦，鎖定涉案3人身分，其中34歲陳姓主嫌仍在逃，另外兩人，吳男、李男已拘提到案，經過新北檢複訊後，依妨害自由、強盜及傷害等罪聲請羈押禁見獲准。

延伸閱讀

影/北市婦看YT廣告遭詐 面交7次慘噴2500萬

竹北8旬翁打死7旬妻再自行報案 遭竹檢聲押

京華城土地疑「左手賣右手」 沈慶京長子50萬交保