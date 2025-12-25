536萬人受惠！「免費癌症篩檢」資格擴大 1年揪7.1萬人異常

記者蔣季容／台北報導

5大癌症篩檢免費服務。（圖／國健署提供）

今年（2025）元旦起擴大免費癌症篩檢，衛福部國健署指出，截至今年12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%。今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，國健署呼籲符合資格的民眾把握免費癌症篩檢。

7.1萬異常個案成功揪出

癌症已連續43年居國人十大死因之首，國健署自今年起擴大推動癌篩檢服務，放寬補助對象範圍並新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。政策推動即將滿一週年，今年截至12月17日，累計癌症篩檢服務量已達536.6萬人次篩檢服務，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次。今年共偵測出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期偵測約5.8萬名癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬名，約成長23.3%

廣告 廣告

沈靜芬呼籲，由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，最有效的方式即是透過定期癌症篩檢及早發現、及早治療。因此，請符合資格的民眾定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必儘速就醫進一步確認。並勵民眾多加運用政府提供的各項預防保健服務，共同守護個人與家庭健康。

5大癌症篩檢免費服務

1、子宮頸癌篩檢：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

2、口腔癌篩檢：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

3、乳癌篩檢：提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

4、大腸癌篩檢：建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

5、肺癌篩檢：針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者(20包-年以上)，每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。

更多三立新聞網報導

45年大廠撐不住了！年前宣布「大規模裁員」

台東6.1地震只是開始？1活躍斷層「貫穿花東」 專家：不排除規模7強震

蛋殼、香蕉皮、咖啡渣是廚餘嗎？丟錯最多罰6000元 回收分類一次看懂

聖誕節全台冷爆！今明「2地探7.5度」 3高山有望降雪

