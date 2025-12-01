54具遺體尚待辨認！ 家屬翻相片難認屍 淚訴如無盡頭等待

香港宏福苑大火，目前還有54具遺體，等待家屬辨認。香港警方在社區會堂，設置的認屍處，早上10點開始，將開放12小時供家屬確認。不過，TVBS新聞團隊觀察到，因為單憑照片，部分家屬很難確認遺體，加上DNA採集比對也需要時間，遲遲無法認屍，日復一日的希望落空，成家屬心中最大煎熬。

香港宏福苑大火帶給家屬無限傷痛。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火造成重大傷亡，目前仍有54具遺體等待家屬辨認。香港警方在社區會堂設置認屍處，從早上10點開始開放12小時供家屬確認。由於單憑照片難以確認遺體，加上DNA比對需要時間，許多家屬遲遲無法找到親人，日復一日的希望落空成為心中最大煎熬。在這場悲劇中，也有40歲住戶李偉倫躲在房間避難，最終獲救與家人重逢的感人故事。

在宏福苑大火的認屍處外，罹難者家屬神情哀淒。為保護他們，港警在會堂外拉出新的動線，希望避免家屬被干擾，加速認屍速度。一位宏泰樓居民表示，她今天去第二輪認屍，仍找不到父母。香港TVB節目「東張西望」在認屍現場外遇到這名女子，她回憶起70多歲行動不便的母親在大火中的處境。這名女子提到，母親當時打電話給她時已在公寓內喊救命，電話中說跑不掉了，濃煙很大，之後就聯絡不上了。

這名女子和許多家屬一樣，災後每天都準時前往會堂報到，翻閱照片辨認遺體。然而，單憑照片很難確認至親，加上DNA採集進度緩慢，讓家屬備感煎熬。她表示只是想要找到親人，活著當然好，即使是死也想要回遺體，但現在找不到他們。

在這場惡火中也有奇蹟發生。40歲的李偉倫是宏福苑二樓的住戶之一，大火那天他原先嘗試自行逃生，但因濃煙太大，後來帶著兩名鄰居躲在房間避難。在火場外的妻小心急如焚，用手機及時和他保持聯繫，祈求丈夫能平安。李偉倫的妻子告訴他已經通報了，表示那邊有三人需要救援，並請他一脫困就立刻通知她。

兩小時後，救難人員到達，李偉倫奇蹟般地死裡逃生。與妻小重逢那刻，令他永生難忘。李偉倫描述，他的女兒衝向他，抱著他說爸爸沒死，而他的兒子坐在一旁不停嚎啕大哭。一場世紀祝融帶來無數悲劇，要揮別傷痛還有漫漫長路要走。

