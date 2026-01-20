54年以來首見！日本「最後2熊貓」1月底送回中國

熊貓國際中心／李明融報導

東京都政府於1月19日宣布，目前旅居日本的最後兩隻大熊貓，在上野動物園的龍鳳胎「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性），將於本月27日正式啟程返回中國，屆時熊貓將從成田機場搭乘專機飛回中國，預計28日抵達其姐姐「香香」所在的設施，若未來中日沒有簽新的租借協議，日本將會自54年以來萌主再度「全境清零」。





「曉曉」與「蕾蕾」於2021年出生，其父母為「力力」與「真真」。（圖／美聯社影像）

力力、真真後代全數返中 粉絲抽籤告別「倍率破24倍」



據《共同社》報導，大熊貓一直是中日之間的「友好象徵」。這對龍鳳胎「曉曉」與「蕾蕾」於2021年出生，其父母為「力力」與「真真」。「力力」夫婦於2011年赴日參與為期10年的交流計畫，後續延長5年；兩熊在2017年生下「香香」，2021年再生下龍鳳胎。然而，父母「力力」與「真真」已於2024年因健康因素先行返中治療。隨著最後兩隻萌主將於月底送還，上野動物園已停止受理新的參觀申請。最後參觀日定於1月25日，當天的抽籤倍率竟高達24.6倍，顯見仍有日本民眾對於看不到熊貓感到強烈不捨。

高市早苗「台灣有事」論，恐讓中日新熊貓租借計畫難以實現。（圖／美聯社影像）

中日關係降冰點 高市早苗「台灣有事」論恐影響熊貓外交



然而，在「曉曉」與「蕾蕾」離開後，日本短期內恐難再有新熊貓進駐。外界分析，近期中日關係受到地緣政治影響降至冰點，特別是首相高市早苗關於「台灣有事」的言論引發中方強烈反應，在雙邊關係持續緊張的背景下，新的大熊貓租借計畫短期內恐怕難以實現。

