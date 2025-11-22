54歲中國大媽搭郵輪遊日「一下船就落跑」 長崎市區尋獲遭逮捕
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
中國一名54歲婦人昨（21）日搭乘國際遊輪前往日本，不料在抵達長崎港後，這位婦人在船隻預定離港時間後仍未歸隊，船方立刻通報失蹤給當地警方。經警方1日搜索，在長崎市將其尋獲，警方依違反《出入國管理及難民認定法》逮捕她。
據《長崎放送》報導，一名54歲中國籍婦人昨日搭乘國際遊輪抵達長崎港後，依規獲准取得當日有效的船舶觀光上陸許可證後，便上岸觀光、遊覽。不料直到晚間9時、郵輪預定離港時間，婦人卻離奇失蹤，船方無奈只得向當地警方報案尋求協助。
經警方1日搜查，在長崎市發現該名婦人，並因簽證過期，涉嫌違反《出入境管理及難民認定法》而當場將其逮捕。據了解，女子在受訊期間都保持沉默，拒絕說明非法滯留的原因。
