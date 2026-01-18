54歲吳奇隆認了「已有老花眼」：除此之外沒弱點！ 驚人體能狂勝年輕後輩

54歲的吳奇隆近日在綜藝節目中笑料滿滿，一邊因老花眼而總是看不清小字，一邊又在體能關卡中跑贏年輕人，退化的視力和強健的身體形成反差，引發不少觀眾討論。

節目中，吳奇隆多次看不清任務道具上的文字或螢幕內容，就連手寫輸入文字時都按錯，只好老實承認「我是老花眼」，引發爆笑。此外，他還被拍到戴著老花眼鏡完成任務，反而被不少網友認為多了幾分成熟感，他也直言自己「除了老花，沒什麼弱點」。

令人驚訝的是，吳奇隆雖然視力變差，但運動能力仍維持在高水準。54歲的他曾與奧運體操金牌得主邢傲偉一同進行10公里長跑訓練，也完成過高原負重徒步及攀登5600公尺雪山等挑戰。節目中，他在無任何防護的情況下助跑完成空中一字馬，核心穩定度獲得專業武術指導肯定。在追逐關卡中，他甚至跑贏才20幾歲的時代少年團成員。

吳奇隆具備跆拳道黑帶五段、柔道競賽經歷，長期維持運動習慣，訓練內容涵蓋八段錦、高原徒步等不同形式，並曾在社群平台開設「隆行天下健身小課堂」，分享日常訓練方式。他「老當益壯」的狀態也讓不少網友表示受到激勵，證明即使年齡的增長不可抗，仍能透過持續運動維持良好身體狀況。

