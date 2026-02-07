54歲壯男無症狀卻藏「癌前病變」 醫提醒務必「定期篩檢」

54歲的林先生（化名）平時生活規律，完全沒有腹痛、血便或任何腸胃不適感，始終認為大腸癌與自己距離遙遠。直到日前因友人案例警覺，決定接受大腸鏡檢查，竟在腸道深處發現一顆僅數毫米大小、且外觀極其扁平的微小息肉。亞東醫院醫療團隊透過內視鏡影像輔助系統即時鎖定病灶並完成切除，經病理證實該息肉為「癌前病變」。

微小病灶易藏身腸道皺褶

亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至指出，大腸癌初期往往缺乏明顯病徵，許多患者在身體出現異常或排便習慣改變時就醫，多已錯過最佳治療時機。由於腸道皺褶繁多且息肉型態多變，特別是像林先生這種扁平狀的息肉，光靠肉眼辨識容易產生死角。

陳醫師強調，目前臨床上引進的影像輔助系統，能在檢查過程中以高準確率標示疑似異常區域，輔助醫師揪出微小病灶。科技輔助是為了補足人眼極限，協助醫師在癌變發生前就完成阻斷，降低未來罹癌的機率。

亞東啟動健康週提供免費風險評估

為提醒大眾把握預防黃金期，亞東醫院響應2月4日「世界癌症日」，自2日起舉辦「腸胃安好，健康早知道」健康週活動。院方在活動期間提供免費的大腸癌風險評估與糞便潛血檢查諮詢，並由家庭醫學部張雅婷醫師現場解惑。

張雅婷醫師表示，大腸癌是可以預防且值得提早發現的癌症，透過例行篩檢，許多患者能在無症狀階段就獲得救治。現場亦設有互動式衛教展與闖關活動，盼透過輕鬆的方式帶動家庭成員共同參與健康管理。

留意腸癌4大早期警訊

針對部分民眾對大腸鏡檢查的恐懼，亞東醫院肝膽腸胃科主治醫師林政錄說明，「無痛大腸鏡」在專業麻醉監測下，能大幅減輕檢查過程中的不適感，是提升民眾篩檢意願的重要配套。

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師李瑋瑋則特別提醒，民眾若發現排便習慣改變、糞便帶血、長期腹脹或出現不明原因貧血，應提高警覺並尋求醫療評估。及早發現病灶不僅能簡化後續治療流程，更能顯著提升治癒率與存活品質。

跨科整合一條龍服務

本次亞東醫院健康週由家醫科、肝膽腸胃科與內視鏡中心跨單位合作，提供從風險初篩、檢測到後續轉介的完整流程。符合國家補助資格者（45-74歲民眾，或40-44歲具家族史者），可享有每兩年一次的免費糞便潛血檢查。亞東提醒，透過綠色通道轉介，能縮短高風險患者等待檢查的時間，確保預防觀念能轉化為實際行動，真正讓「預防」走入民眾的日常生活。