54歲大咖歌手涉詐騙案！「吸金2千億」遭檢移送 歌迷驚：竟有3萬人受害

記者王培驊／綜合報導

韓國傳奇搖滾樂團「復活（Boohwal）」前主唱金在熙。（圖／翻攝自tvN Joy）

曾是韓國傳奇搖滾樂團「復活（Boohwal）」主唱的54歲歌手金在熙，近日被警方揭露涉及規模高達2千億韓元（約新台幣47億元）的投資詐欺案，並已連同共犯一併移送檢方偵辦，引發大批老歌迷震驚。

根據韓國警方調查，金在熙被列入69名犯罪成員名單，涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》與《類似受信行為禁止法》。該詐欺集團從2022年12月到2023年8月間，以「高利息、保證獲利」為誘餌，向全韓國約3萬名投資人收取超過 2089億韓元的資金，其中有 306 名受害者報案，損失金額至少達190億韓元。

警方指出，該團隊根本沒有實際獲利來源，而是典型的「龐氏騙局」，靠後進投資者的資金發給前面的投資人，最終形成巨額黑洞。更令人意外的是，金在熙在公司內甚至掛名副會長兼內部董事，並利用自己在韓國樂壇的知名度，全國跑透透舉辦招商說明會，替詐騙集團招攬更多投資人。警方掌握，他除了每月薪資外，還收取價值 6000～7000萬韓元的高級轎車，以及 8000多萬韓元的額外金品，從中獲利不菲。

金在熙出道於1993年，曾在復活樂團中以《愛得越深》（사랑할수록）受到關注，他也是第三代主唱金在基的親弟弟。1990年代雖然曾短暫活躍，但第四張專輯失利後便退出樂團。如今再度成為媒體焦點，卻是因為牽涉天價詐騙案，讓不少老粉無奈直呼「青春已經崩壞」。

