54歲女吃金針菇減肥竟痛風！醫揭菇菇痛風真相 6招降尿酸多喝水最有效

金針菇低卡高纖促排便，很多愛美人士流行起「吃金針菇減肥」，54歲林小姐每天吃大量金針菇，卻發現痛風發作，聽朋友說「菇類嘌呤值高，容易引起尿酸高」，她擔心是吃金針菇害的。醫師提醒，部分菇類為高嘌呤蔬菜，金針菇屬中等含量，不過量就沒問題，但停經後女性痛風率升高，提醒必要時還是要檢查。

金針菇真的會引發痛風嗎？林口長庚醫院婦產部副部長、台灣婦女泌尿暨骨盆鬆弛醫學會理事長梁景忠指出，近年來台灣痛風患者超過140萬人，台灣成年男性約4成、女性約2～3成有高尿酸血症，但停經後婦女比率明顯升高。

金針菇每100公克約含60毫克嘌呤，屬於中等含量，適量食用並不會造成問題。然而，香菇、蘑菇等其他菇類則屬高嘌呤食物，就要特別注意。

高尿酸不只是「吃太好」？飲食沒控制仍有危險

痛風困擾著許多國人，然而對於高尿酸的成因卻存在諸多誤解。根據風濕病醫學會指引，空腹血中尿酸值高於7.0mg/dL即為「高尿酸血症」。值得注意的是，只有約20％的尿酸來自食物攝取，其餘80%是身體自行製造。梁景忠表示，現代人痛風問題往往與代謝症候群、胰島素水平及荷爾蒙變化密切相關，需全面了解成因與預防之道。

日前日本發表於《J Clin Invest》期刊的研究指出，高尿酸血症和高胰島素血症有關，是經由尿酸轉運-1（URA-1）調節。此外，近期回顧性研究顯示，糖尿病藥物SGLT2抑制劑可以顯著降低血清尿酸值，其中以恩排糖（empagliflozin）療效最佳。這些發現提醒高尿酸患者應監測血糖，而血糖高的人也容易有高尿酸血症。

梁景忠說，因為雖然飲食只占尿酸製造的20％，飲食沒控制還是可能會升高尿酸值1～2mg/dL，如果尿酸值處於臨界值，不節制飲食仍會增加痛風發作的機率。

尿酸過高的4大危害

梁景忠解釋，尿酸是嘌呤代謝的最終產物，由肝臟代謝、從腎臟經尿液排出。當尿酸變成結晶時，會引發4大健康問題：

關節疼痛甚至變形是常見症狀，尿酸結晶堆積在皮下和關節，形成痛風石。 約10～20％尿酸過高的患者會出現尿酸結石，影響腎臟功能。 尿酸結晶還會堆積在血管中，影響心臟功能，甚至造成腦中風。 尿酸過高也會影響葡萄糖代謝，增加糖尿病風險。

女性停經後痛風風險升高 防三高、少喝酒

痛風與荷爾蒙有密切關聯，停經後婦女的高尿酸症發生率明顯增高。梁景忠指出，近年來有些女性很年輕就出現高尿酸症狀，可能與遺傳和體質相關。此外，國內飲酒風氣盛行，許多女性也喜歡與朋友「喝小酒」，但是過量飲酒卻可能導致尿酸升高。

中年以上婦女的高尿酸問題往往與飲食、飲酒習慣、代謝症候群（如三高、肥胖）相關，尤其與體內胰島素水平密切相關。

預防與治療尿酸過高的6大建議

針對高尿酸血症的預防和治療，梁景忠提出以下建議：

避免高嘌呤食物：如動物內臟、甲殼類海鮮、高湯和濃縮雞精。 減少酒精攝取：預防痛風要少喝酒，尤其是啤酒特別容易引發痛風。 多喝水：每天至少喝2000c.c.水，促進尿酸排泄有助預防痛風發作，許多患者發現在大量飲水後痛風發作頻率明顯降低。 注意高嘌呤蔬菜攝取：適量攝取蔬菜有助於降低尿酸，但應避免高嘌呤蔬菜，包括香菇、蘑菇、蘆筍、紫菜、扁豆、四季豆、豌豆、花椰菜、西蘭花、菠菜、韭菜和茭白筍等。 維持體重：維持理想體重並進行適度的有氧運動，但不建議激烈減重方式，運動大量流汗未補充水分也可能使尿酸濃度增加。 服藥控制：必要時服用降尿酸藥物。

當痛風發作產生疼痛時，梁景忠建議，可在醫師指示下使用消炎止痛藥或類固醇等藥物緩解症狀。

夏季防痛風，補水是關鍵防線

夏季流汗多，更需要注意水分補充。梁景忠特別提醒痛風患者，若在餐中攝取較多高嘌呤食物，應立即增加飲水量。臨床觀察發現，充足的水分攝取確實能促進尿酸排泄、降低痛風發作頻率，同時也能有效預防尿酸結石形成，是最簡單卻最容易被忽略的防痛風策略。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／梁景忠醫師．竹爸醫師健康讚

