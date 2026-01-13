54歲女手術完醒來突「中600多萬」！老公以為是唬爛

國際中心／周孟漢報導



人生有時比電影還精采！1名女子在接受重大、攸關性命的手術後，點開語音信箱竟收到「中獎通知」，金額高達144,000英鎊（約台幣614萬元），相當可觀；離奇的是，老公前幾天才做夢夢到中了彩券，甚至以為老婆說中獎是手術過後產生的幻覺。

綜合外媒報導，這起改變命運的事件發生在英國，1位名為蓋兒（GailWood）的54歲女子，近日接受子宮切除手術，本來因術前過度焦慮，一度害怕自己無法熬過難關，就此天人永隔，沒想到在清醒、向家人傳簡訊報平安後，點開語音信箱竟然收到「郵遞區號彩券（People's Postcode Lottery）」的中獎通知，且金額高達144,000英鎊（約台幣614萬元）。

廣告 廣告

55歲女自認撐不過手術！醒來驚見「中600多萬大獎」老公傻了：以為在唬爛

女子在手術前，一度以為自己會就此離世。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





這份巨額獎金，讓剛從鬼門關走一遭的蓋兒直喊「這根本改變了我的人生」，不過由於中獎金額龐大，蓋兒起初也抱持戒心，擔心遇上詐騙集團，但工作人員在電話中詳細列出她自2009年起長達15年的購買數據，以及她過去參與慈善捐款的精確金額後，這才讓她放下心中大石。

55歲女自認撐不過手術！醒來驚見「中600多萬大獎」老公傻了：以為在唬爛

中獎金額高達144,000英鎊（約台幣614萬元）。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





蓋兒隨後馬上打電話給老公分享喜悅，沒想到老公卻以為是她手術過後產生的幻覺。令人震驚的是，幾天前老公才意外夢到中了彩券，甚至在夢中討論如何分配獎金給子女，沒想到自己的「發財夢」竟在妻子手術成功後驚喜兌現。

55歲女自認撐不過手術！醒來驚見「中600多萬大獎」老公傻了：以為在唬爛

幾天前老公才意外夢到中了彩券，沒想到竟美夢成真。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





面對突如其來的財富，但這對夫妻卻不打算揮霍，打算將獎金優先投入於實際的生活改善，像是修繕損壞的住家大門與車道，並計畫升級露營車帶全家人旅行。最讓她欣慰的是，這筆錢給了即將55歲的她「提前退休」的底氣，感性表示，雖然提早退休會讓退休年金縮水，但在獎金的支撐下，能有這樣的選擇實在相當美好。





原文出處：54歲女自認撐不過手術！醒來驚見「中600多萬大獎」老公傻了：以為在唬爛

更多民視新聞報導

離奇裹屍案！男房客死後2月 紙箱翻出「第二具遺體」

河底撈出失蹤汽車「駕駛座竟躺白骨」！家屬崩潰了

69歲男買得來速遭夾「卡窗口慘死」！店員也悲劇

