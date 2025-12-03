54歲女昏倒送醫 被誤判已身亡！她掙扎2小時後「死在太平間」

國際中心／倪譽瑋報導

幾年前英國發生遺憾的醫療悲劇，54歲女子癲癇發作昏倒多時，警消與醫護到場，判定她已死亡，便直接將其送到太平間，未多做搶救，然而女子在太平間中突然出現生命跡象，對外界刺激還是有反應，工作人員緊急通報，但最終已來不及。如今家屬透過律師控訴，女子有長達2小時的時間，完全沒有接受任何治療，如果她有送醫而非直接進太平間，也許能保住一命。

據外媒《thesun》報導，2023年10月13日，英國54歲女子奧利芙（Olive Martin）在家中準備上班前的早餐，突然她癲癇發作，被發現時似乎已昏倒多時，現場可見吐司仍在烤麵包機裡。警察、醫護人員和家人趕到了現場，但醫護沒有將奧利芙送往急診室接受治療，而是直接送去達靈頓醫院太平間。

接著太平間工作人員發現，奧利芙突然甦醒，他們緊急通報，遺憾的是，她的生命跡象只持續了一段時間，最終死因為腦損傷。日前這場離奇案件展開審判，家屬質疑，警消與醫護人員誤判，導致奧利芙錯過黃金救援時機「如果她被直接送往醫院而不是太平間，結果是否會有所不同？」

警方代表約翰（John Gray）在驗屍法庭坦言，確實有證據表明奧利芙「大腦功能正常。」東北救護車服務醫護總監安德魯（Andrew Hodge）則聲明「我們對此事給家屬造成的痛苦深表歉意。目前正在對此事進行全面調查，現階段我們無法發表更多評論」進一步死因研訊將延至明年1月30日舉行。

