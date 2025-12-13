54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」 一句話給答案

記者趙浩雲／台北報導

54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。

談到近況，張鳳書表示生活步調相當單純，這段時間把大部分心力放在癌症希望基金會擔任志工。她透露才剛與兩位營養師合作推出新書《對症下飯》，希望用最簡單、實用的方式，陪伴病友與照顧者在家也能輕鬆料理。「現在很多人是一個人生活，用一個鍋、一個碗就能完成，不用特別出門買一大堆食材。」除了公益工作，她也持續接觸主持與表演相關活動，年底仍有主持行程，也偶爾客串影視作品。她坦言，現在的工作選擇比較隨心，「電影、電視劇其實都有很多不錯的作品，就慢慢看適合的再來。」

張鳳書有3年沒有演戲了。（圖／記者趙于瑩攝影）

至於家庭生活，張鳳書相當低調。她於2006年結婚，談到兒子時則顯得格外謹慎，笑說孩子已經成年，「現在都要爭取他的同意才能講話」，並未多透露細節。僅表示孩子目前就讀影視相關科系，還在摸索未來方向，「是不是走這一行，現在還不知道，也完全尊重他的選擇。」張鳳書也提到，隨著孩子上大學，自己的時間變得更加自由，但仍維持對家庭與親子關係的低調保護，「對親子關係很重要」。

她與李國超、高欣欣的情誼可追溯至年輕時期，從《飛龍在天》、《梁祝》、《意難忘》等作品合作至今，認識已超過30年。張鳳書笑說，當年大家都是20多歲就認識，「國超算是我的前輩，他先唱歌出道，我是25、26歲才踏進這一行。」而已經3年沒有出現在螢光幕的張鳳書表示，現在比較重視睡眠品質，要演長時間工作的八點檔要再考慮一下。

