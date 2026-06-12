54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
傳奇女神相繼回歸！
電影還找來林熙蕾、金像獎得主白只、新生代女星陳書昕（Sheena）聯合主演，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。自2009年韋家輝執導的《再生號》後，林熙蕾亦相隔多年沒有演出香港電影，這次難得邀請她、朱茵、陳奕迅加盟助陣，讓電影一開鏡便備受矚目。而新生代演員Jer迎來大突破，挑戰飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的威廉。為了完美呈現角色全身與面部均長滿密麻黑斑的特徵，他完全放下偶像包袱，每日接受長時間的特技化妝，演繹一位自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌人物。
偶像男星毀容級演出
日前電影開鏡，柳應廷談及坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，壓力並不算太大。他又感謝導演動用大量「人情卡」，說：「導演係用了好多人脈關係，請到很多位又靚又厲害的前輩一起演出。每一個的演技都很棒，我從他們身上面學到好多事。」尤其是可以圓夢與偶像陳奕迅的合作，「可以和Eason合作到非常開心，在音樂上面的合作我期待好久的，沒想到是從電影上面先合作了，終於有第一次的機會。這次他演我在片中的爸爸」。
導演抗病經歷融入故事
《不得不好死》改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括《殭屍》、《翠絲》及《年少日記》等。
張蚊分享：「因為我自己由從到大都常常在做手術，所以好早就會思考要如何正面面對死亡好呢？其實我有好多選擇。劇本中有一句『我們沒辦法選擇如何出世，但是我們可以選擇如何面對死亡』，我就好想用影像去記錄這件好唯美的事，希望電影可以讓大家一起正視和積極面對這個生命的課題。」張蚊首次執導，將自己的抗病經歷與真實人物故事完美融合，用鏡頭探討我們無法控制死亡，但可以選擇如何正向的面對死亡。
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