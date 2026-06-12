54歲朱茵仙氣凍齡！罕見露面驚人現況曝 攜手陳奕迅回歸大銀幕

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林熙蕾（左起）、陳奕迅、朱茵合作新片《不得不好死》。《不得不好死》劇組提供

曾六度入圍香港電影金像獎最佳美術指導及造型設計的張蚊，首度跨界執導劇情長片《不得不好死》（暫名），由廖婉虹監製、卓亦謙編劇。電影日前完成冰島拍攝後返回香港舉行開鏡儀式，集結陳奕迅、朱茵、林熙蕾、白只、陳書昕及MIRROR成員柳應廷等實力派演員，透過真實人物故事探討生命與死亡的課題，未開拍便備受關注。

林熙蕾等三位重量級演員同框

片中，陳奕迅與朱茵飾演柳應廷的父母，兩人皆睽違多年重返大銀幕；林熙蕾則是自2009年演出《再生號》後，再度參演香港電影。三位重量級演員難得同框，也讓本片星光熠熠。

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首次挑戰如此沉重角色的柳應廷，在片中飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的威廉。角色全身布滿黑斑，自幼被宣告可能早逝，因此他每天都需接受長時間特殊化妝，以呈現長期與病魔共存的真實樣貌。威廉雖看似玩世不恭，卻始終以樂觀態度面對人生，成為電影最核心的人物。

朱茵出席《不得不好死》香港開鏡儀式。《不得不好死》劇組提供

林熙蕾出席《不得不好死》香港開鏡儀式。《不得不好死》劇組提供

與偶像陳奕迅合作 柳應廷興奮圓夢

日前開鏡時，柳應廷表示，雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供大量資料參考，讓他在揣摩角色時更容易進入狀態。他也感謝導演動用許多人脈邀請眾多前輩加盟，讓自己獲益良多。

其中最令他興奮的，莫過於首度與偶像陳奕迅合作。他開心表示，過去一直期待能在音樂上與Eason合作，沒想到竟先透過電影結緣，「這次他演我的爸爸，能夠一起演戲真的非常開心，也是一個難得的學習機會。」

導演親身抗病經歷 成創作最大養分

《不得不好死》改編自真實人物故事，而其核心精神也與導演張蚊的人生觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的她，從小歷經三次大型手術，脊椎內植入數十顆螺絲固定，卻從未因此放棄夢想，反而持續在電影圈耕耘，累積亮眼成績。

談到首次執導便選擇如此特殊的題材，張蚊坦言，因為從小頻繁進出醫院，讓她很早就開始思考死亡與生命的意義。她特別被劇本中一句台詞打動：「我們無法選擇如何出生，但可以選擇如何面對死亡。」希望透過電影記錄這份面對生命終點的勇氣，帶領觀眾以更正面、積極的態度看待死亡，也讓這部作品成為她個人生命經驗與創作理念的深刻結合。

陳奕迅出席《不得不好死》香港開鏡儀式。《不得不好死》劇組提供

柳應廷出席《不得不好死》香港開鏡儀式。《不得不好死》劇組提供



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