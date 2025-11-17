54歲男血糖狂飆險亡！做錯1事害「血像檸檬汁」 醫：死亡率達20%

記者鄭玉如／台北報導

54歲糖尿病患者自行停藥一週，血糖飆至850mg/dL，確診糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖，所幸經搶救撿回一命。（示意圖／PIXABAY）

糖尿病患者別自行停藥，以免造成病情惡化。腎臟科醫師林軒任分享，一名54歲男子患有糖尿病、高血壓和痛風，長期使用高劑量的胰島素，由於工作繁忙，他竟自己停藥一周，未料在家中昏倒，送醫發現血糖值高達850mg/dL，確診糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態，就像是血液變成檸檬汁，經搶救後撿回一命。

林軒任在臉書粉專提到，54歲陳姓男子罹患糖尿病、高血壓和痛風，自行停藥7天後，被家人發現倒臥家中，呈現意識模糊、嚴重脫水、肢體僵硬的狀態，隨即送往醫院救治，檢查發現其血糖值為850mg/dL（正常空腹約100）、血液pH值降低、酮體飆高，血液濃稠如糖漿，確診「糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態」。

廣告 廣告

林軒任解釋，糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態，兩者都是糖尿病最恐怖的急性併發症。酮酸中毒指的是身體極度缺乏胰島素，糖進不了細胞，身體誤以為鬧饑荒，開始瘋狂燃燒脂肪，過程中產生大量「酮體」，而酮體呈酸性，就像血液變成檸檬汁。

至於高滲高血糖，由於陳男的血糖飆到850mg/dL，表示血液變得「又濃又稠」，身體為了稀釋血液，會把細胞裡的水分全抽乾，導致極度嚴重的脫水。簡言之，他的身體同時處於「泡在酸液中」、「被徹底榨乾」的狀態，死亡率高達15至20%，非常致命。

林軒任表示，陳男經加護病房的靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正，3天後撿回一命，他再也不敢亂停藥。糖尿病患者絕對不能隨便停藥，尤其使用「高劑量」胰島素的糖友，胰島素是維持代謝平衡的核心，另外，家人也應多加留意，若發現家中的糖友突然變得反應遲鈍、極度口渴、皮膚乾裂或意識不清，應立刻送醫。

更多三立新聞網報導

「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光

不是靠保養品！新研究找到熟男「不老關鍵」 抗老力勝年輕人2.6倍

「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒

比健忘更早出現！醫揭「失智症6大前兆」 性情大變＝大腦在求救

