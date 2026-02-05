54歲荷蘭王后成預備役軍人 王室發聲曝原因

▲54歲的荷蘭王后瑪克西瑪（Koningin Maxima）4日正式接受荷蘭皇家陸軍預備役的訓練，以預備役軍人的身份參軍。（圖／翻攝自Koninklijk Huis＠IG）

[NOWnews今日新聞] 54歲的荷蘭王后瑪克西瑪（Koningin Maxima）4日正式接受荷蘭皇家陸軍預備役的訓練，以預備役軍人的身份參軍。荷蘭王室表示，瑪克西瑪選擇入伍扮演全新角色，是因為「我們的安全不能再被視為理所當然」。

荷蘭王室在IG分享了瑪克西瑪穿軍裝受訓的照片，稱瑪克西瑪參軍是希望和其他預備役人員一樣，為荷蘭的安全貢獻一份心力。預備役軍人在支援國防方面扮演關鍵角色，目前，瑪克西瑪王后擁有士兵軍階；在完成包括射擊和地圖判讀等一系列訓練後，將被授予中校軍階。

從王室分享的照片還能看到，瑪克西瑪穿著迷彩服攀岩、以及穿著衣服跳入游泳池，進行各式體能訓練，另外，瑪克西瑪也將接受心理素質訓練（mental skills training）。

荷蘭王室透露，荷蘭陸軍預備役的任用年齡上限為55歲，王室坦言年齡已屆最後門檻前夕，也成為瑪克西瑪做出決定的原因之一。預備役軍人隨時可能被徵召服役，並被部署到國防部的各個部門參與作戰，尤其是在局勢緊張時期。

瑪克西瑪並非近期唯一入伍的荷蘭王室成員，今年1月，她的女兒阿瑪莉亞公主（Crown Princess Amalia）也在完成軍事訓練後晉升下士。荷蘭王室與軍隊關係一直十分密切，許多王室成員都有入伍服役。

