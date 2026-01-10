54歲金憓秀「瘦身不瘦胸」祕訣！2招跟著做 又瘦又緊緻

演出多部知名韓劇如《王后傘下》、《信號》的金憓秀，雖已54歲但身材維持超好，更堪稱美胸王后。她曾分享「瘦身不瘦胸」祕訣，就是大量攝取優質蛋白質加上快走。營養師表示，吃對蛋白質並吃夠，加上能長期做、不太累的運動，是確保身形不鬆垮的法寶。

金憓秀瘦身不瘦胸祕訣：吃優質蛋白質、持續運動

金憓秀曾表示，只要是精緻澱粉、加工食物、餅乾零食泡麵她一律不碰，她習慣吃大量蔬菜，配上水煮蛋等蛋白質，能夠「瘦身不瘦胸」，就是靠大量攝取優質蛋白質，如雞胸肉、水煮蛋、鮭魚等。而且她從早餐就開始吃肉，並搭配高抗氧化食物，如番茄、洋蔥、綠花葉菜等。此外，金憓秀也熱愛運動，除了做瑜伽、打拳擊，她也推薦「快走」，她經常和經紀人一起到河堤快走，也會採取間歇快走，幫助於減脂瘦身。

足量蛋白質身形不鬆垮

營養師陳琇雯分析金憓秀的飲食關鍵，其實祕訣就是蛋白質足量，所以減重過程沒有瘦到肌肉，且本身運動量足夠。她表示，以降低總熱量的瘦身方式，若蛋白質攝取不足，身形容易鬆垮，搭配一定的運動是為了維持身體形狀。

不吃精緻食物降低氧化傷害

金憓秀吃得健康，不吃精緻食物，能減少氧化物質傷害，過去研究發現，吃精緻食物者，老化情況比吃粗食者嚴重，因此不吃精緻食物和加工食物是對抗老化的第一步。而雞胸肉、水煮蛋等大量健康的蛋白質，能帶來低脂肪的好處。

吃豆製品補充好蛋白 但不能把豆漿當水喝

此外，陳琇雯也建議女性吃豆製品，例如黃豆就是天然、好的蛋白質來源，能把消耗掉用好的蛋白質補回來。而有些人喝豆漿就會尿酸高，其實就是因為水分補充不夠，陳琇雯提醒，不能把豆漿當水喝，而是當成蛋白質補充，運動後要先喝水再喝豆漿，2小時內補充都有效。

快走可消耗熱量 不會長出肥大肌肉

至於運動部分，快走比較是持續型運動，強調的是時間長度而非強度，陳琇雯解釋，運動強度是訓練肌肉，運動長度是消耗熱量，快走是相對入門又有長度的運動。如果採取慢跑，可能會形成肥大型肌肉長出小腿肌，而重量反饋比較低的快走，比較不會影響肌肉線條。

30分鐘只要快走3次 維持高心肺但不會不適

此外，採取間歇性快走可提升心肺功能，又不會讓肌肉肥大，上下班途中的零碎片段都可以做。間歇性快走的方式很簡單，30分鐘內快慢交替，快走穿插3次以上，每次約30秒到1分鐘即可，不用太久。不能讓自己到會喘的程度，以免用錯誤的跑步方式，容易導致肌肉不平衡。間歇性快走的重點是維持高心肺，但不會不舒服，符合身體的負荷水平。

流汗能讓皮膚變緊緻 別小看吃對食物的影響

對於體脂率高的泡芙女來說，飲食調整成少吃加工品，再加上天天快走或間歇性快走，很容易重新調整體態。此外，流汗可以讓皮膚緊緻，因為流汗時毛孔擴張，之後毛孔再縮回，可訓練皮膚彈性，皮下脂肪減少後，皮膚也會比較緊實。想維持身形，就要避免跳躍型運動，以免長出肥大肌肉。陳琇雯強調，不要小看吃對的食物帶來的影響，只要能吃對食物搭配長期運動，外觀就會逐漸年輕。

◎ 圖片來源／翻攝自金憓秀IG

◎ 諮詢專家／陳琇雯營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章