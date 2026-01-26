54歲黎姿慢跑「飽滿雙Q」曝光！側身S曲線萬人朝聖
娛樂中心／饒婉馨報導
昔日受封「香港玉女」的黎姿，自從退出演藝圈轉戰商界成為醫美 CEO 後，依然維持著令人驚嘆的巔峰狀態。她近日在社群平台分享帶著愛犬登山的照片，一身貼身運動服裝讓結實且零贅肉的身材線條一覽無遺，引發眾多粉絲關注她的凍齡關鍵。
黎姿帶著愛犬上山運動，側身拍照露出小蠻腰、蜜桃臀。（圖／翻攝自IG ＠gigilai_official）
貼身運動服展現健康美！爬山背影宛如少女
黎姿最近趁著閒暇時刻與愛犬一起去山上健行、慢跑，照片中的她穿著專業且貼身的運動褲，展露出帶有肌肉線條的臀部曲線與纖細腰身。她勻稱的肌肉線條、凍齡外貌，完全看不出已經 54 歲，健康又充滿活力的體態被讚譽勝過許多 30 歲的年輕女性。黎姿長期以來將運動視為生活中不可或缺的一部分，這種高度自律的習慣也反映在她的外型上。許多網友發現，她即便只是穿著簡單的休閒服飾，那種由內而外散發出的少女感與強健體魄，仍是眾人目光的焦點。
她常在網路分享運動影片，深受許多網友喜愛。（圖／翻攝自IG ＠gigilai_official）
貼文曝光後，瞬間引來大批網友留言「身材好好」、「超辣」、「喜歡你的背肌」、「我一直很敬佩你」。黎姿經常親自拍攝影片示範重量訓練、鍛鍊背部肌肉，同時展現出緊致的手臂線條，能看出她專業且標準的訓練姿勢，以及對體態雕塑的深度投入。她在分享過程中特別提到，持續訓練背部肌肉不只是為了視覺上的美感，更重要的是能夠幫助矯正平時的行走與坐姿。
原文出處：54歲黎姿少女體態曝光！貼身運動褲炸出「飽滿雙Q蛋＋小蠻腰」網看傻…
