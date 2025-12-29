公私立大專54碩博班註冊掛零 台大、清大等6頂大共17班 中央大學占最多

網傳「2026 年銀行新規」的影片及訊息，聲稱要民眾趕快把活存轉為定存，這樣才能收到更多利息。經查證，傳言來自 YouTube 內容農場頻道，影片中有許多過時或錯誤資訊，例如「綜合存款帳戶」並非 2026 年新規定，早在 1980 年代台灣即出現相關服務；影片中有關活存轉定存的利率比較，大多都是常識，並非新聞，活存自動轉定存也是許多銀行皆有開設的服務。提醒民眾，遇到此類農場影片，首要謹記「不要細究」，不要給予流量賺取收益，對於存款有任何疑問，應直接向存款銀行客服或臨櫃詢問，而不是觀看網路上流傳的農場影片，避免接收到錯誤資訊。

MyGoPen ・ 17 分鐘前 ・ 發起對話